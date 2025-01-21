Рейтинг@Mail.ru
"Очень глупо". В Финляндии сделали резкое заявление об американских войсках - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/finlyandiya-1994831578.html
"Очень глупо". В Финляндии сделали резкое заявление об американских войсках
"Очень глупо". В Финляндии сделали резкое заявление об американских войсках - РИА Новости, 21.01.2025
"Очень глупо". В Финляндии сделали резкое заявление об американских войсках
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал власти США вывести всех военных с территории Финляндии. Об этом он написал в соцсети X. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:02:00+03:00
2025-01-21T16:02:00+03:00
в мире
финляндия
сша
европа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956675603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58ba7c563b420bdb35c9f1017b12f784.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал власти США вывести всех военных с территории Финляндии. Об этом он написал в соцсети X."Самым важным для безопасности нашей страны и Европы было бы отменить соглашение о сотрудничестве в области обороны и вывести все силы США с территории Финляндии", — заявил эксперт.Он добавил, что цель у этого соглашения может быть только одна — запугать Россию."Очень глупо", — заключил аналитик.Летом прошлого года парламент Финляндии одобрил соглашение об оборонном сотрудничестве с США, по которому американской стороне предоставят доступ к 15 военным объектам.Документ также предусматривает размещение техники и ресурсов на территории Финляндии, доступ и передвижение американских самолетов, судов и транспортных средств. Кроме того, Хельсинки берет на себя обеспечение безопасности сил США, объектов и территорий, которые они используют.Как отметили в МИД Финляндии, документ не подразумевает постоянного присутствия американских военных, в случае размещения они будут находиться в стране на ротационной основе.
https://ria.ru/20250121/kallas-1994727439.html
https://ria.ru/20250120/pozdravlenie-1994703126.html
финляндия
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956675603_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_186c834e446b51d3447c68c13a1926f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, сша, европа, россия
В мире, Финляндия, США, Европа, Россия
"Очень глупо". В Финляндии сделали резкое заявление об американских войсках

Профессор Малинен: американские войска должны покинуть Финляндию

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian ValleyАмериканские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии
Американские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian Valley
Американские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал власти США вывести всех военных с территории Финляндии. Об этом он написал в соцсети X.
"Самым важным для безопасности нашей страны и Европы было бы отменить соглашение о сотрудничестве в области обороны и вывести все силы США с территории Финляндии", — заявил эксперт.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
В Финляндии набросились на Каллас после ее заявления о надежде на Трампа
Вчера, 05:02
Он добавил, что цель у этого соглашения может быть только одна — запугать Россию.
«
"Очень глупо", — заключил аналитик.
Летом прошлого года парламент Финляндии одобрил соглашение об оборонном сотрудничестве с США, по которому американской стороне предоставят доступ к 15 военным объектам.
Документ также предусматривает размещение техники и ресурсов на территории Финляндии, доступ и передвижение американских самолетов, судов и транспортных средств. Кроме того, Хельсинки берет на себя обеспечение безопасности сил США, объектов и территорий, которые они используют.
Как отметили в МИД Финляндии, документ не подразумевает постоянного присутствия американских военных, в случае размещения они будут находиться в стране на ротационной основе.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В Финляндии двумя словами отреагировали на обращение Путина к Трампу
20 января, 20:55
 
В миреФинляндияСШАЕвропаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала