https://ria.ru/20250121/finlyandiya-1994831578.html

"Очень глупо". В Финляндии сделали резкое заявление об американских войсках

"Очень глупо". В Финляндии сделали резкое заявление об американских войсках - РИА Новости, 21.01.2025

"Очень глупо". В Финляндии сделали резкое заявление об американских войсках

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал власти США вывести всех военных с территории Финляндии. Об этом он написал в соцсети X. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T16:02:00+03:00

2025-01-21T16:02:00+03:00

2025-01-21T16:02:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал власти США вывести всех военных с территории Финляндии. Об этом он написал в соцсети X."Самым важным для безопасности нашей страны и Европы было бы отменить соглашение о сотрудничестве в области обороны и вывести все силы США с территории Финляндии", — заявил эксперт.Он добавил, что цель у этого соглашения может быть только одна — запугать Россию."Очень глупо", — заключил аналитик.Летом прошлого года парламент Финляндии одобрил соглашение об оборонном сотрудничестве с США, по которому американской стороне предоставят доступ к 15 военным объектам.Документ также предусматривает размещение техники и ресурсов на территории Финляндии, доступ и передвижение американских самолетов, судов и транспортных средств. Кроме того, Хельсинки берет на себя обеспечение безопасности сил США, объектов и территорий, которые они используют.Как отметили в МИД Финляндии, документ не подразумевает постоянного присутствия американских военных, в случае размещения они будут находиться в стране на ротационной основе.

https://ria.ru/20250121/kallas-1994727439.html

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