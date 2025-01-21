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Постпред России в Вене посоветовал странам ЕС полагаться на себя
Постпред России в Вене посоветовал странам ЕС полагаться на себя - РИА Новости, 21.01.2025
Постпред России в Вене посоветовал странам ЕС полагаться на себя
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале после вступления в должность президента США Дональда Трампа посоветовал РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T00:46:00+03:00
2025-01-21T00:46:00+03:00
2025-01-21T01:22:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале после вступления в должность президента США Дональда Трампа посоветовал странам ЕС полагаться на себя. "Президент США вступил в должность. Очевидно, что многие страны ЕС не знают, чего им ожидать. По всей видимости, они были бы рады снова подчиниться господину (экс-президенту США Джо) Байдену, но он не оправдал ожиданий. Совет: постарайтесь полагаться на себя", - написал Ульянов. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Дональд Трамп, Евросоюз
Постпред России в Вене посоветовал странам ЕС полагаться на себя
Постпред Ульянов после инаугурации Трампа посоветовал ЕС полагаться на себя