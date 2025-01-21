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Постпред России в Вене посоветовал странам ЕС полагаться на себя - РИА Новости, 21.01.2025
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00:46 21.01.2025 (обновлено: 01:22 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/evrosoyuz-1994717022.html
Постпред России в Вене посоветовал странам ЕС полагаться на себя
Постпред России в Вене посоветовал странам ЕС полагаться на себя - РИА Новости, 21.01.2025
Постпред России в Вене посоветовал странам ЕС полагаться на себя
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале после вступления в должность президента США Дональда Трампа посоветовал РИА Новости, 21.01.2025
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в мире
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вена
михаил ульянов (дипломат)
дональд трамп
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале после вступления в должность президента США Дональда Трампа посоветовал странам ЕС полагаться на себя. "Президент США вступил в должность. Очевидно, что многие страны ЕС не знают, чего им ожидать. По всей видимости, они были бы рады снова подчиниться господину (экс-президенту США Джо) Байдену, но он не оправдал ожиданий. Совет: постарайтесь полагаться на себя", - написал Ульянов. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html
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в мире, сша, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Дональд Трамп, Евросоюз
Постпред России в Вене посоветовал странам ЕС полагаться на себя

Постпред Ульянов после инаугурации Трампа посоветовал ЕС полагаться на себя

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале после вступления в должность президента США Дональда Трампа посоветовал странам ЕС полагаться на себя.
"Президент США вступил в должность. Очевидно, что многие страны ЕС не знают, чего им ожидать. По всей видимости, они были бы рады снова подчиниться господину (экс-президенту США Джо) Байдену, но он не оправдал ожиданий. Совет: постарайтесь полагаться на себя", - написал Ульянов.
Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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