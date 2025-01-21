https://ria.ru/20250121/evrosoyuz-1994717022.html

Постпред России в Вене посоветовал странам ЕС полагаться на себя

Постпред России в Вене посоветовал странам ЕС полагаться на себя - РИА Новости, 21.01.2025

Постпред России в Вене посоветовал странам ЕС полагаться на себя

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале после вступления в должность президента США Дональда Трампа посоветовал РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T00:46:00+03:00

2025-01-21T00:46:00+03:00

2025-01-21T01:22:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале после вступления в должность президента США Дональда Трампа посоветовал странам ЕС полагаться на себя. "Президент США вступил в должность. Очевидно, что многие страны ЕС не знают, чего им ожидать. По всей видимости, они были бы рады снова подчиниться господину (экс-президенту США Джо) Байдену, но он не оправдал ожиданий. Совет: постарайтесь полагаться на себя", - написал Ульянов. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.

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Дарья Буймова

в мире, сша, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), дональд трамп, евросоюз