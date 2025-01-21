https://ria.ru/20250121/es-1994811053.html
В ЕС прокомментировали выход США из ряда соглашений
В ЕС прокомментировали выход США из ряда соглашений - РИА Новости, 21.01.2025
В ЕС прокомментировали выход США из ряда соглашений
В ЕС считают решения американского президента Дональда Трампа по выходу из ряда соглашений суверенным решением США, но сожалеют об этом "отступлении" от... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:55:00+03:00
2025-01-21T14:55:00+03:00
2025-01-21T14:55:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв – РИА Новости. В ЕС считают решения американского президента Дональда Трампа по выходу из ряда соглашений суверенным решением США, но сожалеют об этом "отступлении" от международного сотрудничества, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. "В целом, поскольку было несколько заявлений о выходе США из нескольких соглашений, мы считаем это суверенным выбором этой страны, но мы очень сожалеем об этом, поскольку это отход от сотрудничества в мультинациональных рамках", - сказала она. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы, в частности, о выходе Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994593899.html
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в мире, сша, брюссель, вашингтон (штат), дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Брюссель, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕС прокомментировали выход США из ряда соглашений
Пиньо: выходом США из соглашений Трампа отступает от сотрудничества