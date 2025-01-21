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В ЕС прокомментировали выход США из ряда соглашений - РИА Новости, 21.01.2025
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14:55 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/es-1994811053.html
В ЕС прокомментировали выход США из ряда соглашений
В ЕС прокомментировали выход США из ряда соглашений - РИА Новости, 21.01.2025
В ЕС прокомментировали выход США из ряда соглашений
В ЕС считают решения американского президента Дональда Трампа по выходу из ряда соглашений суверенным решением США, но сожалеют об этом "отступлении" от... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:55:00+03:00
2025-01-21T14:55:00+03:00
в мире
сша
брюссель
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дональд трамп
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв – РИА Новости. В ЕС считают решения американского президента Дональда Трампа по выходу из ряда соглашений суверенным решением США, но сожалеют об этом "отступлении" от международного сотрудничества, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. "В целом, поскольку было несколько заявлений о выходе США из нескольких соглашений, мы считаем это суверенным выбором этой страны, но мы очень сожалеем об этом, поскольку это отход от сотрудничества в мультинациональных рамках", - сказала она. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы, в частности, о выходе Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату.
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в мире, сша, брюссель, вашингтон (штат), дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Брюссель, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕС прокомментировали выход США из ряда соглашений

Пиньо: выходом США из соглашений Трампа отступает от сотрудничества

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв – РИА Новости. В ЕС считают решения американского президента Дональда Трампа по выходу из ряда соглашений суверенным решением США, но сожалеют об этом "отступлении" от международного сотрудничества, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
«
"В целом, поскольку было несколько заявлений о выходе США из нескольких соглашений, мы считаем это суверенным выбором этой страны, но мы очень сожалеем об этом, поскольку это отход от сотрудничества в мультинациональных рамках", - сказала она.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы, в частности, о выходе Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату.
Избранный президент США Дональд Трамп на митинге в канун инаугурации в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Politico: Трамп заставит Европу выбирать из двух зол
20 января, 12:53
 
В миреСШАБрюссельВашингтон (штат)Дональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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