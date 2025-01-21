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В Норильске енот оставил без света пять домов
В Норильске енот оставил без света пять домов - РИА Новости, 21.01.2025
В Норильске енот оставил без света пять домов
Домашний енот пробрался в трансформаторную подстанцию и оставил без электричества пять домов в Норильске, сообщили в управляющей компании. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T17:29:00+03:00
2025-01-21T17:29:00+03:00
2025-01-21T19:04:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 21 янв — РИА Новости. Домашний енот пробрался в трансформаторную подстанцию и оставил без электричества пять домов в Норильске, сообщили в управляющей компании. "Приехавшие по вызову сотрудники АДС искали причину "конца света" и нашли ее в лице пушистого "вредителя". Зверь шипел и не сдавал позиций", — рассказали в "ЖКС-Норильск".Для поимки животного прибыли сотрудники отвечающего за трансформаторные подстанции предприятия. Пока они ловили енота, жители пяти многоквартирных домов на улицах Ленинградской и Лауреатов гадали, почему внезапно отключился свет.Оказалось, что накануне енот по имени Рони сбежал из квартиры в доме, где и расположена подстанция. Хозяйка питомца рассказала, что сбилась с ног, пытаясь его найти.
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происшествия, норильск, красноярский край, россия, жкх
Происшествия, Норильск, Красноярский край, Россия, ЖКХ
В Норильске енот оставил без света пять домов
"ЖКС-Норильск": домашний енот залез в подстанцию и оставил без света пять домов
КРАСНОЯРСК, 21 янв — РИА Новости. Домашний енот пробрался в трансформаторную подстанцию и оставил без электричества пять домов в Норильске, сообщили в управляющей компании.
"Приехавшие по вызову сотрудники АДС искали причину "конца света" и нашли ее в лице пушистого "вредителя". Зверь шипел и не сдавал позиций", — рассказали в "ЖКС-Норильск".
Для поимки животного прибыли сотрудники отвечающего за трансформаторные подстанции предприятия. Пока они ловили енота, жители пяти многоквартирных домов на улицах Ленинградской и Лауреатов гадали, почему внезапно отключился свет.
Оказалось, что накануне енот по имени Рони сбежал из квартиры в доме, где и расположена подстанция. Хозяйка питомца рассказала, что сбилась с ног, пытаясь его найти.