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Енота из Зеленограда посадили на диету из-за проблем с лишним весом
Енота из Зеленограда посадили на диету из-за проблем с лишним весом - РИА Новости, 21.01.2025
Енота из Зеленограда посадили на диету из-за проблем с лишним весом
Растолстевшему еноту Шелдону назначили диету, сообщается в Telegram-канале сети государственных ветклиник "Мосветобъединение". РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:08:00+03:00
2025-01-21T12:08:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Растолстевшему еноту Шелдону назначили диету, сообщается в Telegram-канале сети государственных ветклиник "Мосветобъединение". "Лишние килограммы — енот весит уже десять килограммов — сразу привели к последствиям: питомец не может дотянуться до определенных мест своего тела и как следует проводить груминг. Из-за этого у Шелдона появилась небольшая опрелость", — рассказали в клинике. Ратолог Надежда Кузина назначила еноту курс обработок и диету для похудения. Ветеринары пояснили, что еноты склонны к перееданию и нередко попрошайничают, требуя угощений с человеческого стола. "Шелдон даже в клинику пришел с коробочкой для перекуса. Владельцам необходимо не поддаваться на манипуляции мехового обжоры и кормить строго по назначенному рациону", — подчеркнули специалисты.В этой клинике енотов Шелдона и Леонарда лечили от парвовирусного энтерита. У Леонарда уже все хорошо, а вот Шелдон столкнулся с проблемой лишнего веса.
https://ria.ru/20240422/korgi-1941459019.html
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Енот Шелдон на диете
Енот Шелдон на диете
2025-01-21T12:08
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зеленоград, москва, еноты, общество
Хорошие новости, Зеленоград, Москва, еноты, Общество
Енота из Зеленограда посадили на диету из-за проблем с лишним весом
Ветврач посадила енота Шелдона из Зеленограда на диету из-за лишнего веса
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Растолстевшему еноту Шелдону назначили диету, сообщается в Telegram-канале
сети государственных ветклиник "Мосветобъединение".
"Лишние килограммы — енот весит уже десять килограммов — сразу привели к последствиям: питомец не может дотянуться до определенных мест своего тела и как следует проводить груминг. Из-за этого у Шелдона появилась небольшая опрелость", — рассказали в клинике.
Ратолог Надежда Кузина назначила еноту курс обработок и диету для похудения. Ветеринары пояснили, что еноты склонны к перееданию и нередко попрошайничают, требуя угощений с человеческого стола.
"Шелдон даже в клинику пришел с коробочкой для перекуса. Владельцам необходимо не поддаваться на манипуляции мехового обжоры и кормить строго по назначенному рациону", — подчеркнули специалисты.
В этой клинике енотов Шелдона и Леонарда лечили от парвовирусного энтерита. У Леонарда уже все хорошо, а вот Шелдон столкнулся с проблемой лишнего веса.