https://ria.ru/20250121/enot-1994769220.html

Енота из Зеленограда посадили на диету из-за проблем с лишним весом

Енота из Зеленограда посадили на диету из-за проблем с лишним весом - РИА Новости, 21.01.2025

Енота из Зеленограда посадили на диету из-за проблем с лишним весом

Растолстевшему еноту Шелдону назначили диету, сообщается в Telegram-канале сети государственных ветклиник "Мосветобъединение". РИА Новости, 21.01.2025

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Растолстевшему еноту Шелдону назначили диету, сообщается в Telegram-канале сети государственных ветклиник "Мосветобъединение". "Лишние килограммы — енот весит уже десять килограммов — сразу привели к последствиям: питомец не может дотянуться до определенных мест своего тела и как следует проводить груминг. Из-за этого у Шелдона появилась небольшая опрелость", — рассказали в клинике. Ратолог Надежда Кузина назначила еноту курс обработок и диету для похудения. Ветеринары пояснили, что еноты склонны к перееданию и нередко попрошайничают, требуя угощений с человеческого стола. "Шелдон даже в клинику пришел с коробочкой для перекуса. Владельцам необходимо не поддаваться на манипуляции мехового обжоры и кормить строго по назначенному рациону", — подчеркнули специалисты.В этой клинике енотов Шелдона и Леонарда лечили от парвовирусного энтерита. У Леонарда уже все хорошо, а вот Шелдон столкнулся с проблемой лишнего веса.

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Енот Шелдон на диете Енот Шелдон на диете 2025-01-21T12:08 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

зеленоград, москва, еноты, общество