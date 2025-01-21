Эксперты объяснили ситуацию вокруг скандала с японскими центрами
Россия не закрывала японские центры, речь идет о прекращении меморандумов
Флаг Японии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Решение российской стороны о работе японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам касается прекращения действия двусторонних меморандумов о работе этих центров, а не их закрытия, сообщили РИА Новости опрощенные эксперты.
"Речь идет не о прекращении деятельности японских центров, которые являются российскими юрлицами, но финансируются правительством Японии, а о прекращении применения российско-японских межправительственных меморандумов о создании и деятельности на территории России японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам", - пояснили они.
По их словам, "в свое время эти договоренности были достигнуты на основе понимания, что реформы в России (демократизация, построение рыночной экономики и т.п.) "имеют решающее значение для установления отношений созидательного партнерства между Россией и Японией", а "японское содействие" этим реформам "является полезным и эффективным".
"Реализуемые с февраля 2022 года масштабные недружественные меры Японии (включая так называемые санкции против руководства страны, российских граждан, секторов российской экономики и финансовых институтов, лишение России статуса наибольшего благоприятствования в торговле и т.п.) идут вразрез с духом и буквой меморандумов", - заметили эксперты.
"В условиях антироссийской политики Токио и современной ситуации в целом очевидно, что цели и задачи этих документов исчерпаны, а сами они утратили актуальность", - заключили эксперты.
Отношения РФ и Японии ухудшились в последнее время. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
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В РФ не раз обращали внимание, что Россия не была инициатором сворачивания диалога, "инициатором была именно Япония". В Кремле обращали внимание, что руководство Японии солидарно с недружественными для России действиями Запада, это сказывается на двусторонних отношениях.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова выстраивать отношения с Японией и на следующие 5 лет, и на следующие 50 лет, и призвал японскую сторону сделать выводы и возвращаться. Российский президент заявил о том, что Россия ничего плохого Японии не делала, это Токио ввел санкции против РФ и определил ее как одну из угроз своей безопасности. Путин добавил, что Россия не угрожает Японии. По его словам, РФ не будет препятствовать возвращению сотрудничества с Японией, в России любят японскую культуру и кухню. Он отметил также, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с Россией, особенно в области энергетики. По словам Путина, Россия не ухудшала отношения с Японией, а вела переговоры, пыталась найти ответ на сложный вопрос по мирному договору.