https://ria.ru/20250121/eksperty-1994715559.html

Эксперты объяснили ситуацию вокруг скандала с японскими центрами

Эксперты объяснили ситуацию вокруг скандала с японскими центрами - РИА Новости, 21.01.2025

Эксперты объяснили ситуацию вокруг скандала с японскими центрами

Решение российской стороны о работе японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам касается прекращения действия двусторонних... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T00:18:00+03:00

2025-01-21T00:18:00+03:00

2025-01-21T00:18:00+03:00

россия

япония

токио

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_0:253:2481:1648_1920x0_80_0_0_30209e8c59b422dbc1b84a70e397a448.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Решение российской стороны о работе японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам касается прекращения действия двусторонних меморандумов о работе этих центров, а не их закрытия, сообщили РИА Новости опрощенные эксперты. "Речь идет не о прекращении деятельности японских центров, которые являются российскими юрлицами, но финансируются правительством Японии, а о прекращении применения российско-японских межправительственных меморандумов о создании и деятельности на территории России японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам", - пояснили они. По их словам, "в свое время эти договоренности были достигнуты на основе понимания, что реформы в России (демократизация, построение рыночной экономики и т.п.) "имеют решающее значение для установления отношений созидательного партнерства между Россией и Японией", а "японское содействие" этим реформам "является полезным и эффективным". "Реализуемые с февраля 2022 года масштабные недружественные меры Японии (включая так называемые санкции против руководства страны, российских граждан, секторов российской экономики и финансовых институтов, лишение России статуса наибольшего благоприятствования в торговле и т.п.) идут вразрез с духом и буквой меморандумов", - заметили эксперты. "В условиях антироссийской политики Токио и современной ситуации в целом очевидно, что цели и задачи этих документов исчерпаны, а сами они утратили актуальность", - заключили эксперты. Отношения РФ и Японии ухудшились в последнее время. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В РФ не раз обращали внимание, что Россия не была инициатором сворачивания диалога, "инициатором была именно Япония". В Кремле обращали внимание, что руководство Японии солидарно с недружественными для России действиями Запада, это сказывается на двусторонних отношениях. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова выстраивать отношения с Японией и на следующие 5 лет, и на следующие 50 лет, и призвал японскую сторону сделать выводы и возвращаться. Российский президент заявил о том, что Россия ничего плохого Японии не делала, это Токио ввел санкции против РФ и определил ее как одну из угроз своей безопасности. Путин добавил, что Россия не угрожает Японии. По его словам, РФ не будет препятствовать возвращению сотрудничества с Японией, в России любят японскую культуру и кухню. Он отметил также, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с Россией, особенно в области энергетики. По словам Путина, Россия не ухудшала отношения с Японией, а вела переговоры, пыталась найти ответ на сложный вопрос по мирному договору.

https://ria.ru/20250120/yaponiya-1994645107.html

https://ria.ru/20240320/yaponiya-1934370059.html

https://ria.ru/20250120/rossija-1994593212.html

россия

япония

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, япония, токио, владимир путин, в мире