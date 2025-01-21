Сомелье рассказал, кто еще из лидеров США распробовал "русское" вино
Сомелье Юрченко: "русское" вино первым из президентов США распробовал Никсон
Винные бутылки. Архивное фото
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Москва, 21 янв - РИА Новости. "Русское" вино с испанскими корнями Korbel Russian River Valley Natural, поданное на инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа, уже давно пользуется популярностью среди американских лидеров: первым его начал использовать на официальных мероприятиях Ричард Никсон, рассказал РИА Новости сомелье виноторговой компании Fort Денис Юрченко.
Ранее во вторник журналистка CNN Элейна Трин в соцсети Х сообщила, что присутствующим на инаугурации Трампа подавали вино с "русским" названием - Korbel Russian River Valley Natural (игристое вино из долины Русской реки - ред.). Руководитель по коммуникациям компании "Дербент Вино" Алина Сиразетдинова рассказала РИА Новости, что "русское" вино на самом деле калифорнийское, и американский президент выбирает его не впервые - на первой инаугурации в 2017 году тоже подавали Korbel.
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"Дом Korbel, который широко известен своими игристыми винами, также имеет важное историческое значение. Вино этого бренда стало популярным не только среди ценителей, но и среди американских президентов, начиная с Ричарда Никсона, который первым стал использовать его на официальных мероприятиях. Это добавляет дополнительную историческую ценность бренду и символизирует связь с важными моментами в истории США", - рассказал Юрченко.
Уроженец Калифорнии Ричард Никсон был 37-м президентом США, занимал этот пост с 1969 по 1974 годы.
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Юрченко отметил, что регион Russian River в Сономе уникален благодаря своему прохладному климату, который создается холодным воздухом, поступающим с Тихого океана. "Это делает его идеальным для выращивания таких сортов, как пино нуар и шардоне, которые в этом регионе дают качественные вина", - добавил эксперт.
Сомелье также рассказал, что виноградные лозы были привезены в Калифорнию испанскими миссионерами в XVIII веке, когда Калифорния была частью Мексики, что стало началом виноделия в регионе, который со временем стал одним из самых известных в мире.
В понедельник Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал этот пост в 2017-2021 годах и смог снова получить его после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024-го. Трамп стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.