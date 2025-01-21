https://ria.ru/20250121/eko-1994752456.html

Мурашко рассказал о программе бесплатной процедуры ЭКО

Мурашко рассказал о программе бесплатной процедуры ЭКО - РИА Новости, 21.01.2025

Мурашко рассказал о программе бесплатной процедуры ЭКО

Экстракорпоральное оплодотворение в России стало практически рутиной, в прошлом году было сделано более 84 тысяч полных циклов ЭКО, а в этом планируется, что... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T10:42:00+03:00

2025-01-21T10:42:00+03:00

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общество

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Экстракорпоральное оплодотворение в России стало практически рутиной, в прошлом году было сделано более 84 тысяч полных циклов ЭКО, а в этом планируется, что процедуру бесплатно пройдут более 103 тысяч пациенток, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В последние годы экстракорпоральное оплодотворение стало в нашей стране практически рутиной. За прошлый год более 84 тысяч полных циклов получили граждане нашей страны. В этом году процедуру бесплатно пройдут более 103 тысяч пациенток", - сказал Мурашко на конгрессе по репродуктивной медицине. Он отметил, что ежегодно в России с помощью вспомогательных репродуктивных технологий рождается более 30 тысяч детей.

https://ria.ru/20250105/posobie-1992612025.html

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общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество