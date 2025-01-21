https://ria.ru/20250121/efimov-1994674856.html

Ефимов: свыше 20 га предоставили на западе Москвы по льготной программе

Ефимов: свыше 20 га предоставили на западе Москвы по льготной программе - РИА Новости, 21.01.2025

Ефимов: свыше 20 га предоставили на западе Москвы по льготной программе

Москва предоставила в аренду земельные участки общей площадью более 20 гектаров на западе города для реализации инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T10:23:00+03:00

2025-01-21T10:23:00+03:00

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москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим ликсутов

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Москва предоставила в аренду земельные участки общей площадью более 20 гектаров на западе города для реализации инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что благодаря реализации таких проектов в Москве развивается городская инфраструктура и появляются новые рабочие места в разных районах города."В Западном административном округе в 2024 году инвесторам и застройщику предоставлено 21,5 гектара земли для строительства промышленных, коммерческих, социальных и транспортных объектов", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Общая площадь недвижимости, которую построят в рамках проектов, составит свыше 335 тысяч квадратных метров, добавляется в пресс-релизе.В свою очередь, заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов добавил, что в 2024 году для новых заводов на западе города Москва предоставила два земельных участка. Их общая площадь составила около 12 гектаров. Участки получили по льготной ставке один рубль в год. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что с 2022 года город предоставил около 700 гектаров земли без торгов. Здесь предприниматели смогут реализовать инвестиционные проекты.

https://ria.ru/20250120/efimov-1994590628.html

https://ria.ru/20250120/efimov-1994188729.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим ликсутов , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы