https://ria.ru/20250121/efimov-1994661293.html
Ефимов: власти Москвы утвердили 50 проектов КРТ в 2024 году
Ефимов: власти Москвы утвердили 50 проектов КРТ в 2024 году - РИА Новости, 21.01.2025
Ефимов: власти Москвы утвердили 50 проектов КРТ в 2024 году
Власти Москвы в 2024 году утвердили 50 проектов комплексного развития территорий (КРТ) – в общей сложности редевелопмент затронет 495 гектаров земли в 11... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T09:23:00+03:00
2025-01-21T09:23:00+03:00
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Власти Москвы в 2024 году утвердили 50 проектов комплексного развития территорий (КРТ) – в общей сложности редевелопмент затронет 495 гектаров земли в 11 округах, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В 2024 году городом приняты решения о комплексном развитии 50 площадок, на которых предусмотрено строительство более 10 миллионов квадратных метров различной недвижимости. Так, на территориях появятся современные дома, в том числе для целей программы реновации и иных нужд города, а также общественно-деловые объекты и производства", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Суммарный объем инвестиций в рамках этих проектов, как добавил заммэра, составит 3,3 триллиона рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается в сумму, превышающую 278 миллиардов рублей. Также в Москве будет создано около 104 тысяч рабочих мест.Как добавил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, среди самых масштабных проектов - редевелопмент части бывшей промзоны "Южный порт". Здесь почти на 40 гектарах земли возведут квартал на 1,5 миллиона квадратных метров. Также предусмотрено обустройство набережной, размещение открытых бассейнов, спа-зон, амфитеатра и конгресс-холла.В сообщении уточняется, что в рамках 50 проектов КРТ возведут 5,2 миллиона квадратных метров жилья, 4,8 миллиона "квадратов" общественно-деловых объектов, а также более 113 тысяч "квадратов" производственной недвижимости.Ранее мэр столицы Москвы Сергей Собянин рассказал, что число проектов КРТ за прошлый год увеличилось в 1,6 раза.
https://ria.ru/20250120/efimov-1994590628.html
https://ria.ru/20250120/efimov-1994188729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: власти Москвы утвердили 50 проектов КРТ в 2024 году
Ефимов: власти Москвы утвердили реализацию 50 проектов КРТ в 2024 году
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Власти Москвы в 2024 году утвердили 50 проектов комплексного развития территорий (КРТ) – в общей сложности редевелопмент затронет 495 гектаров земли в 11 округах, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В 2024 году городом приняты решения о комплексном развитии 50 площадок, на которых предусмотрено строительство более 10 миллионов квадратных метров различной недвижимости. Так, на территориях появятся современные дома, в том числе для целей программы реновации и иных нужд города, а также общественно-деловые объекты и производства", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Суммарный объем инвестиций в рамках этих проектов, как добавил заммэра, составит 3,3 триллиона рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается в сумму, превышающую 278 миллиардов рублей. Также в Москве будет создано около 104 тысяч рабочих мест.
Как добавил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, среди самых масштабных проектов - редевелопмент части бывшей промзоны "Южный порт". Здесь почти на 40 гектарах земли возведут квартал на 1,5 миллиона квадратных метров. Также предусмотрено обустройство набережной, размещение открытых бассейнов, спа-зон, амфитеатра и конгресс-холла.
В сообщении уточняется, что в рамках 50 проектов КРТ возведут 5,2 миллиона квадратных метров жилья, 4,8 миллиона "квадратов" общественно-деловых объектов, а также более 113 тысяч "квадратов" производственной недвижимости.
Ранее мэр столицы Москвы Сергей Собянин рассказал, что число проектов КРТ за прошлый год увеличилось в 1,6 раза.