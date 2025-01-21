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На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 21.01.2025
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19:34 21.01.2025 (обновлено: 19:36 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/dtp-1994883427.html
На МКАД загорелся автомобиль
На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 21.01.2025
На МКАД загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся на внутренней стороне 23-го километра МКАД, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T19:34:00+03:00
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россия
москва
московская область (подмосковье)
мкад
дтп
департамент транспорта г. москвы
происшествия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Автомобиль загорелся на внутренней стороне 23-го километра МКАД, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внутренней стороне 23-го км МКАД (в районе съезда №24) загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении.
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россия, москва, московская область (подмосковье), мкад, дтп, департамент транспорта г. москвы, происшествия
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), МКАД, ДТП, Департамент транспорта г. Москвы, Происшествия
На МКАД загорелся автомобиль

Дептранс: на внутренней стороне 23-го километра МКАД загорелся автомобиль

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Автомобиль загорелся на внутренней стороне 23-го километра МКАД, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"На внутренней стороне 23-го км МКАД (в районе съезда №24) загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении.
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РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)МКАДДТПДепартамент транспорта г. МосквыПроисшествия
 
 
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