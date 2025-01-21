https://ria.ru/20250121/dtp-1994883427.html

На МКАД загорелся автомобиль

На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 21.01.2025

На МКАД загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся на внутренней стороне 23-го километра МКАД, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T19:34:00+03:00

2025-01-21T19:34:00+03:00

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россия

москва

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дтп

департамент транспорта г. москвы

происшествия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Автомобиль загорелся на внутренней стороне 23-го километра МКАД, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внутренней стороне 23-го км МКАД (в районе съезда №24) загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250118/dtp-1994345200.html

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