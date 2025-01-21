https://ria.ru/20250121/dron-1994895657.html

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 21.01.2025

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

Мирный житель ранен в Белгородской области при атаке беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T23:15:00+03:00

2025-01-21T23:15:00+03:00

2025-01-21T23:27:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мирный житель ранен в Белгородской области при атаке беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."При атаке беспилотника ВСУ ранен ещё один мирный житель. На участке автодороги Бессоновка - Орловка БПЛА ударил по движущемуся легковому автомобилю. Мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями ноги и руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении.Гладков отметил, что транспортное средство уничтожено огнём, информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность, вячеслав гладков, россия, происшествия