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При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 21.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:15 21.01.2025 (обновлено: 23:27 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/dron-1994895657.html
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 21.01.2025
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина
Мирный житель ранен в Белгородской области при атаке беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T23:15:00+03:00
2025-01-21T23:27:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
вячеслав гладков
россия
происшествия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мирный житель ранен в Белгородской области при атаке беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."При атаке беспилотника ВСУ ранен ещё один мирный житель. На участке автодороги Бессоновка - Орловка БПЛА ударил по движущемуся легковому автомобилю. Мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями ноги и руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении.Гладков отметил, что транспортное средство уничтожено огнём, информация о последствиях уточняется.
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белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность, вячеслав гладков, россия, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вячеслав Гладков, Россия, Происшествия

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мирный житель ранен в Белгородской области при атаке беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"При атаке беспилотника ВСУ ранен ещё один мирный житель. На участке автодороги Бессоновка - Орловка БПЛА ударил по движущемуся легковому автомобилю. Мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями ноги и руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении.
Гладков отметил, что транспортное средство уничтожено огнём, информация о последствиях уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВячеслав ГладковРоссияПроисшествия
 
 
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