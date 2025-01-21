https://ria.ru/20250121/dron-1994867196.html

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.01.2025

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T18:03:00+03:00

2025-01-21T18:03:00+03:00

2025-01-21T19:02:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

вячеслав гладков

грайворонский район

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БЕЛГОРОД, 21 янв — РИА Новости. Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Новостроевка-Первая FPV-дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю. Ранен мужчина — слепое осколочное ранение живота. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ, где медики оказали ему первую помощь. Для дальнейшего лечения он будет переведен в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он.Само транспортное средство получило повреждения, уточнил Гладков.ВСУ ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа прошлого года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250121/obstanovka-1994658717.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

грайворонский район

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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков, грайворонский район