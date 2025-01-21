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При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.01.2025
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T18:03:00+03:00
2025-01-21T18:03:00+03:00
2025-01-21T19:02:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
вячеслав гладков
грайворонский район
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БЕЛГОРОД, 21 янв — РИА Новости. Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Новостроевка-Первая FPV-дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю. Ранен мужчина — слепое осколочное ранение живота. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ, где медики оказали ему первую помощь. Для дальнейшего лечения он будет переведен в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он.Само транспортное средство получило повреждения, уточнил Гладков.ВСУ ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа прошлого года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250121/obstanovka-1994658717.html
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При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области