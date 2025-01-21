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Российский внешний долг за год уменьшился на 27,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 21.01.2025
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16:15 21.01.2025 (обновлено: 16:29 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/dolg-1994834464.html
Российский внешний долг за год уменьшился на 27,5 миллиарда долларов
Российский внешний долг за год уменьшился на 27,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 21.01.2025
Российский внешний долг за год уменьшился на 27,5 миллиарда долларов
Внешний долг России по итогам прошлого года снизился на 27,5 миллиарда долларов, или 8,7%, впервые с 2006 года опустившись ниже 300 миллиардов долларов и... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:15:00+03:00
2025-01-21T16:29:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Внешний долг России по итогам прошлого года снизился на 27,5 миллиарда долларов, или 8,7%, впервые с 2006 года опустившись ниже 300 миллиардов долларов и составив 290,4 миллиарда долларов, следует из данных ЦБ."По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2025 года составил 290,4 млрд долларов США, снизившись с начала 2024 года на 27,5 млрд долларов США, или на 8,7%. Динамика показателя определялась сокращением задолженности по суверенным ценным бумагам, номинированным как в национальной, так и в иностранной валютах, а также уменьшением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам и займам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования", - говорится в комментарии регулятора.Показатель на 1 января 2025 года - это минимальный размер внешнего долга России с 1 октября 2006 года, когда он составлял 269,5 миллиарда долларов. В октябре 2024 года ЦБ предварительно оценивал внешний долг России на начало этого месяца в 293,4 миллиарда долларов, однако теперь этот показатель пересмотрен и составил 309,1 миллиарда долларов.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Российский внешний долг за год уменьшился на 27,5 миллиарда долларов

Внешний долг России за 2024 год сократился на $27,5 млрд, до $290,4 млрд

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Внешний долг России по итогам прошлого года снизился на 27,5 миллиарда долларов, или 8,7%, впервые с 2006 года опустившись ниже 300 миллиардов долларов и составив 290,4 миллиарда долларов, следует из данных ЦБ.
"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2025 года составил 290,4 млрд долларов США, снизившись с начала 2024 года на 27,5 млрд долларов США, или на 8,7%. Динамика показателя определялась сокращением задолженности по суверенным ценным бумагам, номинированным как в национальной, так и в иностранной валютах, а также уменьшением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам и займам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования", - говорится в комментарии регулятора.
Показатель на 1 января 2025 года - это минимальный размер внешнего долга России с 1 октября 2006 года, когда он составлял 269,5 миллиарда долларов. В октябре 2024 года ЦБ предварительно оценивал внешний долг России на начало этого месяца в 293,4 миллиарда долларов, однако теперь этот показатель пересмотрен и составил 309,1 миллиарда долларов.
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