https://ria.ru/20250121/dolg-1994834464.html

Российский внешний долг за год уменьшился на 27,5 миллиарда долларов

Российский внешний долг за год уменьшился на 27,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 21.01.2025

Российский внешний долг за год уменьшился на 27,5 миллиарда долларов

Внешний долг России по итогам прошлого года снизился на 27,5 миллиарда долларов, или 8,7%, впервые с 2006 года опустившись ниже 300 миллиардов долларов и... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T16:15:00+03:00

2025-01-21T16:15:00+03:00

2025-01-21T16:29:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Внешний долг России по итогам прошлого года снизился на 27,5 миллиарда долларов, или 8,7%, впервые с 2006 года опустившись ниже 300 миллиардов долларов и составив 290,4 миллиарда долларов, следует из данных ЦБ."По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2025 года составил 290,4 млрд долларов США, снизившись с начала 2024 года на 27,5 млрд долларов США, или на 8,7%. Динамика показателя определялась сокращением задолженности по суверенным ценным бумагам, номинированным как в национальной, так и в иностранной валютах, а также уменьшением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам и займам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования", - говорится в комментарии регулятора.Показатель на 1 января 2025 года - это минимальный размер внешнего долга России с 1 октября 2006 года, когда он составлял 269,5 миллиарда долларов. В октябре 2024 года ЦБ предварительно оценивал внешний долг России на начало этого месяца в 293,4 миллиарда долларов, однако теперь этот показатель пересмотрен и составил 309,1 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250110/dolg-1993042261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)