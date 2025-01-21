https://ria.ru/20250121/dietolog-1994723759.html

Диетолог назвала заболевания, к которым может привести переедание

Диетолог назвала заболевания, к которым может привести переедание - РИА Новости, 21.01.2025

Диетолог назвала заболевания, к которым может привести переедание

Избыточное питание, регулярное переедание неизбежно приводят к развитию избыточной массы тела, ожирению и развитию связанных заболеваний, таких как сахарный... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T03:27:00+03:00

2025-01-21T03:27:00+03:00

2025-01-21T03:27:00+03:00

общество

антонина стародубова

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Избыточное питание, регулярное переедание неизбежно приводят к развитию избыточной массы тела, ожирению и развитию связанных заболеваний, таких как сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательной системы, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. По ее словам, в настоящее время все больше людей сохраняют приверженность здоровому образу жизни, в том числе принципам здорового питания, ведь от того, как человек питается, напрямую зависит состояние здоровья. "Первое правило – это не переедать. Поскольку регулярное переедание неизбежно приводит к формированию избыточной массы тела, ожирению и развитию связанных заболеваний. К ним относятся такие серьезные заболевания как сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательной системы и некоторые виды онкологических заболеваний", - рассказала Стародубова. Врач добавила, что основные законы здорового питания - это умеренность, сбалансированность и разнообразие.

https://ria.ru/20241224/pereedanie-1990920616.html

https://ria.ru/20240611/pulmonolog-1952086358.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, антонина стародубова, здоровье - общество