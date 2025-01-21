Диетолог назвала заболевания, к которым может привести переедание
Диетолог Стародубова: избыточное питание приводит к ожирению и заболеваниям ЖКТ
© iStock.com / AsiaVisionУжин
© iStock.com / AsiaVision
Ужин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Избыточное питание, регулярное переедание неизбежно приводят к развитию избыточной массы тела, ожирению и развитию связанных заболеваний, таких как сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательной системы, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
По ее словам, в настоящее время все больше людей сохраняют приверженность здоровому образу жизни, в том числе принципам здорового питания, ведь от того, как человек питается, напрямую зависит состояние здоровья.
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"Первое правило – это не переедать. Поскольку регулярное переедание неизбежно приводит к формированию избыточной массы тела, ожирению и развитию связанных заболеваний. К ним относятся такие серьезные заболевания как сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательной системы и некоторые виды онкологических заболеваний", - рассказала Стародубова.
Врач добавила, что основные законы здорового питания - это умеренность, сбалансированность и разнообразие.
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