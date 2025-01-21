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Более 74 тысяч онлайн-заявок на компенсацию оплаты детсада подали в МО - РИА Новости, 21.01.2025
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Новости Подмосковья
 
15:46 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/detsad-1994827689.html
Более 74 тысяч онлайн-заявок на компенсацию оплаты детсада подали в МО
Более 74 тысяч онлайн-заявок на компенсацию оплаты детсада подали в МО - РИА Новости, 21.01.2025
Более 74 тысяч онлайн-заявок на компенсацию оплаты детсада подали в МО
Жители Московской области оформили более 74,6 тысячи онлайн-заявок на получение компенсации за оплату детского сада в 2024 году. Об этом сообщил 360.ru со... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:46:00+03:00
2025-01-21T15:46:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Жители Московской области оформили более 74,6 тысячи онлайн-заявок на получение компенсации за оплату детского сада в 2024 году. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на мингосуправление Подмосковья. Заявку можно подать родителям или законным представителям ребенка через портал госуслуг при записи в дошкольное учреждение, после этого выплата автоматически продлевается. Услуга находится в разделе "Образование" – "Образование детям". Размер выплаты устанавливается в зависимости от количества детей в составе семьи, средней платы за детский сад и ряда других условий. Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней, результат отображается в личном кабинете пользователя.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 74 тысяч онлайн-заявок на компенсацию оплаты детсада подали в МО

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкЧастный детский сад
Частный детский сад - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Жители Московской области оформили более 74,6 тысячи онлайн-заявок на получение компенсации за оплату детского сада в 2024 году. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на мингосуправление Подмосковья.

Заявку можно подать родителям или законным представителям ребенка через портал госуслуг при записи в дошкольное учреждение, после этого выплата автоматически продлевается. Услуга находится в разделе "Образование" – "Образование детям".

Размер выплаты устанавливается в зависимости от количества детей в составе семьи, средней платы за детский сад и ряда других условий. Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней, результат отображается в личном кабинете пользователя.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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