https://ria.ru/20250121/detsad-1994827689.html

Более 74 тысяч онлайн-заявок на компенсацию оплаты детсада подали в МО

Более 74 тысяч онлайн-заявок на компенсацию оплаты детсада подали в МО - РИА Новости, 21.01.2025

Более 74 тысяч онлайн-заявок на компенсацию оплаты детсада подали в МО

Жители Московской области оформили более 74,6 тысячи онлайн-заявок на получение компенсации за оплату детского сада в 2024 году. Об этом сообщил 360.ru со... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:46:00+03:00

2025-01-21T15:46:00+03:00

2025-01-21T15:46:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Жители Московской области оформили более 74,6 тысячи онлайн-заявок на получение компенсации за оплату детского сада в 2024 году. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на мингосуправление Подмосковья. Заявку можно подать родителям или законным представителям ребенка через портал госуслуг при записи в дошкольное учреждение, после этого выплата автоматически продлевается. Услуга находится в разделе "Образование" – "Образование детям". Размер выплаты устанавливается в зависимости от количества детей в составе семьи, средней платы за детский сад и ряда других условий. Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней, результат отображается в личном кабинете пользователя.

московская область (подмосковье)

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)