Более 74 тысяч онлайн-заявок на компенсацию оплаты детсада подали в МО
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Жители Московской области оформили более 74,6 тысячи онлайн-заявок на получение компенсации за оплату детского сада в 2024 году. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на мингосуправление Подмосковья.
Заявку можно подать родителям или законным представителям ребенка через портал госуслуг при записи в дошкольное учреждение, после этого выплата автоматически продлевается. Услуга находится в разделе "Образование" – "Образование детям".
Размер выплаты устанавливается в зависимости от количества детей в составе семьи, средней платы за детский сад и ряда других условий. Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней, результат отображается в личном кабинете пользователя.
Заявку можно подать родителям или законным представителям ребенка через портал госуслуг при записи в дошкольное учреждение, после этого выплата автоматически продлевается. Услуга находится в разделе "Образование" – "Образование детям".
Размер выплаты устанавливается в зависимости от количества детей в составе семьи, средней платы за детский сад и ряда других условий. Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней, результат отображается в личном кабинете пользователя.