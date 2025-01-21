https://ria.ru/20250121/demchik-1994810222.html

Завершено расследование дела экс-чиновника Минобороны Демчика

Завершено расследование дела экс-чиновника Минобороны Демчика - РИА Новости, 21.01.2025

Завершено расследование дела экс-чиновника Минобороны Демчика

Завершены следственные действия по уголовному делу экс-начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика, он обвиняется в получении взятки от... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T14:53:00+03:00

2025-01-21T14:53:00+03:00

2025-01-21T15:35:00+03:00

происшествия

россия

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Завершены следственные действия по уголовному делу экс-начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика, он обвиняется в получении взятки от директора швейной фабрики в крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, а также гендиректора АО "Княгининская швейная фабрика" и депутата Княгининского муниципального округа Нижегородской области Александра Свистунова, обвиняемого в даче взятки в крупном размере при исполнении госконтрактов с Минобороны РФ", - сказали в ведомстве.Следствием установлено, что в 2017 году Минобороны России заключило более 20 госконтрактов с АО "Княгининская швейная фабрика" на поставку вещевого имущества для нужд ВС РФ более чем на 500 миллионов рублей. За этот период Демчик получил от Свистунова взятку в крупном размере за общее покровительство при приемке вещевого имущества, изготавливаемого АО "Княгинская швейная фабрика".Ранее следствие вменяло Демчику получение от Свистунова 4 миллионов рублей. Сейчас же им инкриминируются получение и дача взятки в крупном размере – то есть не более 1 миллиона рублей.В ведомстве напомнили, что имущество Демчика, стоимость которого превышает 100 миллионов рублей, и имущество Свистунова стоимостью более 35 миллионов рублей арестовано.Демчик находится под стражей. Свистунов в декабре был переведен из СИЗО под домашний арест, свидетельствует информация из картотеки 235-го гарнизонного военного суда.Ранее в правоохранительных органах сообщали, что в деле Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов для военных. Как сообщается на сайте предприятия, Княгининская швейная фабрика более 50 лет специализируется на изготовлении форменного обмундирования для всех силовых структур России и регионов. Главный и основной по объему вид продукции – форменные головные уборы.Княгининская швейная фабрика - самое большое по численности работающих предприятие района. Свистунов возглавляет фабрику с августа 2016 года.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20241022/svistunov-1979230450.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)