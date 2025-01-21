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В США начали применять чрезвычайные меры для избежания дефолта - РИА Новости, 21.01.2025
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19:23 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/defolt-1994881972.html
В США начали применять чрезвычайные меры для избежания дефолта
В США начали применять чрезвычайные меры для избежания дефолта - РИА Новости, 21.01.2025
В США начали применять чрезвычайные меры для избежания дефолта
Министерство финансов США во вторник начало применять чрезвычайные меры, направленные на сокращение платежей по внутренним обязательствам правительства с целью... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T19:23:00+03:00
2025-01-21T19:23:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
джанет йеллен
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Министерство финансов США во вторник начало применять чрезвычайные меры, направленные на сокращение платежей по внутренним обязательствам правительства с целью перераспределения платежей и оплаты расходов по госдолгу для избежания дефолта. О начале применения чрезвычайных мер с 21 января ранее сообщила теперь уже бывшая глава американского минфина Джанет Йеллен в ее заключительном письме руководству конгресса США, отправленном в прошлую пятницу. Чрезвычайные меры вводятся минфином в том случае, когда США достигают предельного установленного законом уровня государственного долга и без подписанного президентом и согласованного конгрессменами решения о повышении или отмене потолка не могут увеличивать лимит заимствований. В результате минфин вынужден применять набор инструментов, которые сокращают внутренние расходы, перенаправляя платежи на обслуживание госдолга, включая оплату процентов. Первым из таких инструментов, который начинает действовать со вторника, стало сокращение вложений американского правительства в Фонд пенсионного обеспечения и страхования по инвалидности государственных служащих (CSRDF) и Фонд медицинского страхования пенсионеров почтовой службы (PSRHBF). Дальнейшие меры по снижению расходов будут вводиться минфином поступательно и могут действовать до 14 марта 2025 года, пока у ведомства есть возможность избегать угрозы дефолта. В настоящее время уровень госдолга США по данным американского казначейства на конец дня 16 января оценивается в 36 триллионов 197 миллиардов долларов. Ведомство не обновляло его значение ни в пятницу, ни в понедельник. Американские власти временно отменили потолок госдолга в июне 2023 года, когда экс-президент Джо Байден заключил сделку с конгрессом, избавив себя на полтора года от необходимости повышать лимит заимствований до 2 января 2025 года. Новый потолок госдолга США соответствует объему непогашенной задолженности на конец предыдущего дня. Как следует из данных казначейства страны, 31 декабря этот показатель составлял более 36 триллионов 218 миллиардов долларов (за 1 января данные отсутствуют). В декабре, еще до вступления в должность президента США, Дональд Трамп требовал от однопартийцев-республиканцев отменить потолок госдолга до своего возвращения в Белый дом, однако этого не было сделано. В результате в январе исполнительной и законодательной власти США предстоит снова вернуться к этому вопросу. Проблема растущего госдолга отягощается для Вашингтона еще и растущими расходами на оплату процентов по нему. Согласно расчетам американского минфина, правительство США в 2024 году впервые в своей истории заплатило более одного триллиона долларов процентов по национальному долгу. Объем трат на эти цели продолжит возрастать, все больше лишая власти средств на развитие экономики и загоняя глубже в долговую яму.
https://ria.ru/20241107/ssha-1982340752.html
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сша, вашингтон (штат), джанет йеллен, джо байден, дональд трамп
США, Вашингтон (штат), Джанет Йеллен, Джо Байден, Дональд Трамп
В США начали применять чрезвычайные меры для избежания дефолта

Минфин США начал применять чрезвычайные меры во избежание дефолта

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Министерство финансов США во вторник начало применять чрезвычайные меры, направленные на сокращение платежей по внутренним обязательствам правительства с целью перераспределения платежей и оплаты расходов по госдолгу для избежания дефолта.
О начале применения чрезвычайных мер с 21 января ранее сообщила теперь уже бывшая глава американского минфина Джанет Йеллен в ее заключительном письме руководству конгресса США, отправленном в прошлую пятницу.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
США вдвое ускорили наращивание госдолга
7 ноября 2024, 06:03
Чрезвычайные меры вводятся минфином в том случае, когда США достигают предельного установленного законом уровня государственного долга и без подписанного президентом и согласованного конгрессменами решения о повышении или отмене потолка не могут увеличивать лимит заимствований. В результате минфин вынужден применять набор инструментов, которые сокращают внутренние расходы, перенаправляя платежи на обслуживание госдолга, включая оплату процентов.
Первым из таких инструментов, который начинает действовать со вторника, стало сокращение вложений американского правительства в Фонд пенсионного обеспечения и страхования по инвалидности государственных служащих (CSRDF) и Фонд медицинского страхования пенсионеров почтовой службы (PSRHBF).
Дальнейшие меры по снижению расходов будут вводиться минфином поступательно и могут действовать до 14 марта 2025 года, пока у ведомства есть возможность избегать угрозы дефолта.
В настоящее время уровень госдолга США по данным американского казначейства на конец дня 16 января оценивается в 36 триллионов 197 миллиардов долларов. Ведомство не обновляло его значение ни в пятницу, ни в понедельник.
Счетчик государственного долга США в Атланте, Джорджия. 4 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Госдолг США перед инаугурацией Трампа достиг 36,174 триллиона долларов
18 января, 08:58
Американские власти временно отменили потолок госдолга в июне 2023 года, когда экс-президент Джо Байден заключил сделку с конгрессом, избавив себя на полтора года от необходимости повышать лимит заимствований до 2 января 2025 года.
Новый потолок госдолга США соответствует объему непогашенной задолженности на конец предыдущего дня. Как следует из данных казначейства страны, 31 декабря этот показатель составлял более 36 триллионов 218 миллиардов долларов (за 1 января данные отсутствуют).
В декабре, еще до вступления в должность президента США, Дональд Трамп требовал от однопартийцев-республиканцев отменить потолок госдолга до своего возвращения в Белый дом, однако этого не было сделано. В результате в январе исполнительной и законодательной власти США предстоит снова вернуться к этому вопросу.
Проблема растущего госдолга отягощается для Вашингтона еще и растущими расходами на оплату процентов по нему. Согласно расчетам американского минфина, правительство США в 2024 году впервые в своей истории заплатило более одного триллиона долларов процентов по национальному долгу. Объем трат на эти цели продолжит возрастать, все больше лишая власти средств на развитие экономики и загоняя глубже в долговую яму.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Госдолг США вырос на сумму, превышающую внешний долг России в восемь раз
28 декабря 2024, 14:21
 
СШАВашингтон (штат)Джанет ЙелленДжо БайденДональд Трамп
 
 
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