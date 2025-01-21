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Чернышенко призвал сделать адаптацию участников СВО эффективной - РИА Новости, 21.01.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
16:53 21.01.2025 (обновлено: 17:14 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/chernyshenko-1994841765.html
Чернышенко призвал сделать адаптацию участников СВО эффективной
Чернышенко призвал сделать адаптацию участников СВО эффективной - РИА Новости, 21.01.2025
Чернышенко призвал сделать адаптацию участников СВО эффективной
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко назвал крайне важным создание равных условий для адаптации лиц с инвалидностью, полученной в... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:53:00+03:00
2025-01-21T17:14:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
михаил дегтярев
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко назвал крайне важным создание равных условий для адаптации лиц с инвалидностью, полученной в результате участия в специальной военной операции (СВО) и других вооруженных конфликтах, сообщает пресс-служба Минспорта. Во вторник Чернышенко провел первое заседание межведомственной комиссии по данному вопросу, которая была создана в соответствии с распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина. "Президент Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Крайне важно создать равные условия и сделать так, чтобы адаптация наших ребят - участников СВО - была эффективной. Эту работу нужно вести системно, получая информацию и от Министерства обороны, и от депутатов на местах, и от народного фронта. Благодарю всех, кто инициативно этими задачами занимается. В прошлом году состоялся "Кубок Защитников Отечества", который объединил более 800 участников, включая ветеранов СВО. Доля спортивных сооружений, приспособленных для занятий лиц с инвалидностью, сегодня – более 30%. Необходимо увеличивать их количество и масштабировать практики", – отметил Чернышенко. Вице-премьер также подчеркнул необходимость продолжения работы тематической "горячей линии", запущенной Минспортом России и Паралимпийским комитетом. Наряду с "Госуслугами" она должна стать каналом сбора обратной связи. Он добавил, что президент поручил правительству обеспечить строительство не менее 350 спортивных объектов в малых городах ежегодно вплоть до 2030 года. Они будут создаваться в соответствии с новыми стандартами и с ориентацией на доступность. При этом важно обеспечить качественное медицинское сопровождение и разработку рекомендаций, которые позволят ребятам выбрать подходящие занятия с учетом их состояния здоровья. Минспорту поручено использовать современные технологии и на базе домена "Мой спорт" создать раздел с указанием спортивных объектов, подходящих для занятий лиц с инвалидностью. Кроме того, планируется вывести работу на международный уровень, чтобы организовать сотрудничество с ветеранами из дружественных стран и повысить уровень уважения к героям и спортсменам. В феврале в Год защитника Отечества состоится награждение первой номинации для участников СВО, которые показали серьезные спортивные результаты. Министр спорта Михаил Дегтярев подчеркнул, что задачи, поставленные президентом России, выводят развитие адаптивного спорта на новый уровень. По его словам, ключевыми направлениями остаются создание доступной инфраструктуры, открытие образовательных центров во всех регионах и внедрение нового стандарта физической реабилитации. "Сегодня более 30 тысяч спортивных объектов оснащены специализированным оборудованием. Новые сооружения проектируются с учетом требований доступной среды, ежегодно вводится не менее 350 таких объектов. Финансирование адаптивного спорта растет: на 2025 год выделено 156 миллионов рублей субсидий, а общий объем поддержки превышает 1,6 миллиарда рублей ежегодно. Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции. Совместно с Паралимпийским комитетом, фондом "Защитники отечества", спортивными федерациями и другими организациями мы работаем над их интеграцией в спорт. Уже проведено 11 пилотных мероприятий, включая тренировки и соревнования, а в марте 2025 года пройдет крупное событие – Первый всероссийский Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта", – сказал Дегтярев.
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россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, михаил дегтярев, общество
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Михаил Дегтярев, Общество
Чернышенко призвал сделать адаптацию участников СВО эффективной

Чернышенко указал на важность эффективной адаптации участников СВО

© Фото : Правительство РоссииВице-премьер Дмитрий Чернышенко проводит заседание межведомственной комиссии по вопросам развития физической культуры и спорта среди лиц с инвалидностью, полученной в результате участия в специальной военной операции (СВО) и других вооруженных конфликтах
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко проводит заседание межведомственной комиссии по вопросам развития физической культуры и спорта среди лиц с инвалидностью, полученной в результате участия в специальной военной операции (СВО) и других вооруженных конфликтах - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Фото : Правительство России
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко проводит заседание межведомственной комиссии по вопросам развития физической культуры и спорта среди лиц с инвалидностью, полученной в результате участия в специальной военной операции (СВО) и других вооруженных конфликтах
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко назвал крайне важным создание равных условий для адаптации лиц с инвалидностью, полученной в результате участия в специальной военной операции (СВО) и других вооруженных конфликтах, сообщает пресс-служба Минспорта.
Во вторник Чернышенко провел первое заседание межведомственной комиссии по данному вопросу, которая была создана в соответствии с распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина.
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"Президент Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Крайне важно создать равные условия и сделать так, чтобы адаптация наших ребят - участников СВО - была эффективной. Эту работу нужно вести системно, получая информацию и от Министерства обороны, и от депутатов на местах, и от народного фронта. Благодарю всех, кто инициативно этими задачами занимается. В прошлом году состоялся "Кубок Защитников Отечества", который объединил более 800 участников, включая ветеранов СВО. Доля спортивных сооружений, приспособленных для занятий лиц с инвалидностью, сегодня – более 30%. Необходимо увеличивать их количество и масштабировать практики", – отметил Чернышенко.
Вице-премьер также подчеркнул необходимость продолжения работы тематической "горячей линии", запущенной Минспортом России и Паралимпийским комитетом. Наряду с "Госуслугами" она должна стать каналом сбора обратной связи. Он добавил, что президент поручил правительству обеспечить строительство не менее 350 спортивных объектов в малых городах ежегодно вплоть до 2030 года. Они будут создаваться в соответствии с новыми стандартами и с ориентацией на доступность. При этом важно обеспечить качественное медицинское сопровождение и разработку рекомендаций, которые позволят ребятам выбрать подходящие занятия с учетом их состояния здоровья.
Минспорту поручено использовать современные технологии и на базе домена "Мой спорт" создать раздел с указанием спортивных объектов, подходящих для занятий лиц с инвалидностью. Кроме того, планируется вывести работу на международный уровень, чтобы организовать сотрудничество с ветеранами из дружественных стран и повысить уровень уважения к героям и спортсменам. В феврале в Год защитника Отечества состоится награждение первой номинации для участников СВО, которые показали серьезные спортивные результаты.
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Министр спорта Михаил Дегтярев подчеркнул, что задачи, поставленные президентом России, выводят развитие адаптивного спорта на новый уровень. По его словам, ключевыми направлениями остаются создание доступной инфраструктуры, открытие образовательных центров во всех регионах и внедрение нового стандарта физической реабилитации.
"Сегодня более 30 тысяч спортивных объектов оснащены специализированным оборудованием. Новые сооружения проектируются с учетом требований доступной среды, ежегодно вводится не менее 350 таких объектов. Финансирование адаптивного спорта растет: на 2025 год выделено 156 миллионов рублей субсидий, а общий объем поддержки превышает 1,6 миллиарда рублей ежегодно. Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции. Совместно с Паралимпийским комитетом, фондом "Защитники отечества", спортивными федерациями и другими организациями мы работаем над их интеграцией в спорт. Уже проведено 11 пилотных мероприятий, включая тренировки и соревнования, а в марте 2025 года пройдет крупное событие – Первый всероссийский Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта", – сказал Дегтярев.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыРоссияДмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинМихаил ДегтяревОбщество
 
 
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