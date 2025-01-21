https://ria.ru/20250121/briks-1994842806.html
В Испании ответили на слова Трампа о членстве в БРИКС
В Испании ответили на слова Трампа о членстве в БРИКС - РИА Новости, 21.01.2025
В Испании ответили на слова Трампа о членстве в БРИКС
Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо отреагировала на слова президента США Дональда Трампа о том, что Испания состоит в БРИКС, и заявила, что... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:56:00+03:00
2025-01-21T16:56:00+03:00
2025-01-21T16:56:00+03:00
в мире
мадрид
испания
сша
дональд трамп
брикс
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978998012_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_501f66cb19150305a5a5d04778e2fbaa.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо отреагировала на слова президента США Дональда Трампа о том, что Испания состоит в БРИКС, и заявила, что страна не стремится стать членом объединения. Ранее Трамп заявил, что Испания является членом БРИКС. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста о том, чего следует ожидать странам НАТО со слишком низкими расходами на оборону. "Ни испанцы, ни проживающие в Испании люди, ни, конечно же, её власти не являются частью БРИКС и не хотят ею быть", - сказала Аюсо, в ходе выступления на экономическом форуме в Мадриде, запись которого опубликовало новостное агентство Europa Press. Глава автономного сообщества Мадрид также поздравила Трампа с инаугурацией и выразила готовность своего регионального правительства сотрудничать с администрацией нового президента США, подчеркнув союзнические отношения двух стран.
https://ria.ru/20250121/mask-1994793471.html
мадрид
испания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978998012_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_93d5075d3af69e7cc4cf43e7d4d162f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мадрид, испания, сша, дональд трамп, брикс, нато
В мире, Мадрид, Испания, США, Дональд Трамп, БРИКС, НАТО
В Испании ответили на слова Трампа о членстве в БРИКС
Глава автономного сообщества Диас: Испания не стремится стать членом БРИКС