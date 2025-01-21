https://ria.ru/20250121/briks-1994842806.html

В Испании ответили на слова Трампа о членстве в БРИКС

В Испании ответили на слова Трампа о членстве в БРИКС - РИА Новости, 21.01.2025

В Испании ответили на слова Трампа о членстве в БРИКС

Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо отреагировала на слова президента США Дональда Трампа о том, что Испания состоит в БРИКС, и заявила, что... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T16:56:00+03:00

2025-01-21T16:56:00+03:00

2025-01-21T16:56:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо отреагировала на слова президента США Дональда Трампа о том, что Испания состоит в БРИКС, и заявила, что страна не стремится стать членом объединения. Ранее Трамп заявил, что Испания является членом БРИКС. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста о том, чего следует ожидать странам НАТО со слишком низкими расходами на оборону. "Ни испанцы, ни проживающие в Испании люди, ни, конечно же, её власти не являются частью БРИКС и не хотят ею быть", - сказала Аюсо, в ходе выступления на экономическом форуме в Мадриде, запись которого опубликовало новостное агентство Europa Press. Глава автономного сообщества Мадрид также поздравила Трампа с инаугурацией и выразила готовность своего регионального правительства сотрудничать с администрацией нового президента США, подчеркнув союзнические отношения двух стран.

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в мире, мадрид, испания, сша, дональд трамп, брикс, нато