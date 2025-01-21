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В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека

В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека - РИА Новости, 21.01.2025

В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека

Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T08:25:00+03:00

2025-01-21T08:25:00+03:00

2025-01-21T08:33:00+03:00

происшествия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгородский район

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."В Белгородском районе на участке автодороги Ясные Зори — Черемошное дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль. Ранены двое: мужчина в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями ног и его супруга, получившая осколочное ранение руки", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что попутным транспортом они доставлены в Октябрьскую районную больницу, где им оказали первую медицинскую помощь. Для продолжения лечения бригады скорой медицинской помощи транспортируют их в городскую больницу №2 города Белгорода. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, отметил глава региона.

https://ria.ru/20250121/pvo-1994724458.html

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белгородская область

белгородский район

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