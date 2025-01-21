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В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека - РИА Новости, 21.01.2025
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08:25 21.01.2025 (обновлено: 08:33 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/bpla-1994737741.html
В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека
В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека - РИА Новости, 21.01.2025
В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека
Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T08:25:00+03:00
2025-01-21T08:33:00+03:00
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородский район
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."В Белгородском районе на участке автодороги Ясные Зори — Черемошное дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль. Ранены двое: мужчина в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями ног и его супруга, получившая осколочное ранение руки", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что попутным транспортом они доставлены в Октябрьскую районную больницу, где им оказали первую медицинскую помощь. Для продолжения лечения бригады скорой медицинской помощи транспортируют их в городскую больницу №2 города Белгорода. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, отметил глава региона.
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородский район
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородский район
В Белгородской области при атаке дрона пострадали два человека

В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадали два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Белгородском районе на участке автодороги Ясные Зори — Черемошное дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль. Ранены двое: мужчина в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями ног и его супруга, получившая осколочное ранение руки", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что попутным транспортом они доставлены в Октябрьскую районную больницу, где им оказали первую медицинскую помощь. Для продолжения лечения бригады скорой медицинской помощи транспортируют их в городскую больницу №2 города Белгорода. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, отметил глава региона.
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ПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородский район
 
 
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