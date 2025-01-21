https://ria.ru/20250121/boytsy-1994771891.html

Бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции

Бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 21.01.2025

Бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух украинских бригад в различных районах ЛНР, ДНР и Харьковской области, потери... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T12:16:00+03:00

2025-01-21T12:16:00+03:00

2025-01-21T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991083315_0:75:3091:1814_1920x0_80_0_0_76b7bc86ab6f6ac1fb87ddc8599725a6.jpg

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух украинских бригад в различных районах ЛНР, ДНР и Харьковской области, потери противника составили более 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Дробышево, Колодези, Северск, Ямполь Донецкой Народной Республики, Двуречная, Глушковка, Зеленый Гай и Лозовая Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили свыше 510 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены 17 автомобилей, десять орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства, и два полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250121/svo-1994771170.html

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика