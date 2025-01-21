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Бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 21.01.2025
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12:16 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/boytsy-1994771891.html
Бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции
Бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 21.01.2025
Бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух украинских бригад в различных районах ЛНР, ДНР и Харьковской области, потери... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:16:00+03:00
2025-01-21T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух украинских бригад в различных районах ЛНР, ДНР и Харьковской области, потери противника составили более 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Дробышево, Колодези, Северск, Ямполь Донецкой Народной Республики, Двуречная, Глушковка, Зеленый Гай и Лозовая Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили свыше 510 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены 17 автомобилей, десять орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства, и два полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции

МО РФ: потери ВСУ в зоне действия бойцов "Запада" составили более 510 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух украинских бригад в различных районах ЛНР, ДНР и Харьковской области, потери противника составили более 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Дробышево, Колодези, Северск, Ямполь Донецкой Народной Республики, Двуречная, Глушковка, Зеленый Гай и Лозовая Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили свыше 510 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены 17 автомобилей, десять орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства, и два полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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