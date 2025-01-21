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Бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции
Бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 21.01.2025
Бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух украинских бригад в различных районах ЛНР, ДНР и Харьковской области, потери... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:16:00+03:00
2025-01-21T12:16:00+03:00
2025-01-21T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух украинских бригад в различных районах ЛНР, ДНР и Харьковской области, потери противника составили более 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Дробышево, Колодези, Северск, Ямполь Донецкой Народной Республики, Двуречная, Глушковка, Зеленый Гай и Лозовая Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили свыше 510 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены 17 автомобилей, десять орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства, и два полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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Бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции
МО РФ: потери ВСУ в зоне действия бойцов "Запада" составили более 510 военных