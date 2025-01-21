https://ria.ru/20250121/borisov-1994764024.html

Юру Борисова номинировали на премию Ванкуверского кружка кинокритиков

Юру Борисова номинировали на премию Ванкуверского кружка кинокритиков - РИА Новости, 21.01.2025

Юру Борисова номинировали на премию Ванкуверского кружка кинокритиков

Российский актер Юра Борисов вошел в список номинантов на премию Ванкуверского кружка кинокритиков за роль в фильме "Анора", сообщает издание Hollywood... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T11:36:00+03:00

2025-01-21T11:36:00+03:00

2025-01-21T11:36:00+03:00

шоубиз

сша

юрий борисов (роскосмос)

эдвард нортон

марк эйдельштейн (актер)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992673144_0:0:2958:1663_1920x0_80_0_0_dfd70e5555a969045e9cb62fd99e4794.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российский актер Юра Борисов вошел в список номинантов на премию Ванкуверского кружка кинокритиков за роль в фильме "Анора", сообщает издание Hollywood Reporter. Отмечается, что "Анора" собрала самое большое число номинаций на премии, фильм указан в пяти категориях. "Анора" Шона Бейкера ведет по числу номинаций премии Ванкуверского кружка кинокритиков за 2025 год... (Фильм - ред.) получил номинацию в категории "Лучшая актриса", в том числе для Майки Мэдисон, и "Лучший актер второго плана" для Юры Борисова", - говорится в сообщении издания. За награду в номинации "Лучший актер второго плана" помимо Борисова поборются Эдвард Нортон и Киран Калкин. Ранее Юра Борисов уже становился номинантом на премии "Золотой глобус", BAFTA и премию актерской гильдии США SAG Awards. В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова, картина уже получила главную награду 77-го Каннского кинофестиваля.

https://ria.ru/20250113/kino-1993182487.html

https://ria.ru/20240601/anora-1949371689.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, юрий борисов (роскосмос), эдвард нортон, марк эйдельштейн (актер)