https://ria.ru/20250121/borisov-1994764024.html
Юру Борисова номинировали на премию Ванкуверского кружка кинокритиков
Юру Борисова номинировали на премию Ванкуверского кружка кинокритиков - РИА Новости, 21.01.2025
Юру Борисова номинировали на премию Ванкуверского кружка кинокритиков
Российский актер Юра Борисов вошел в список номинантов на премию Ванкуверского кружка кинокритиков за роль в фильме "Анора", сообщает издание Hollywood... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T11:36:00+03:00
2025-01-21T11:36:00+03:00
2025-01-21T11:36:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российский актер Юра Борисов вошел в список номинантов на премию Ванкуверского кружка кинокритиков за роль в фильме "Анора", сообщает издание Hollywood Reporter. Отмечается, что "Анора" собрала самое большое число номинаций на премии, фильм указан в пяти категориях. "Анора" Шона Бейкера ведет по числу номинаций премии Ванкуверского кружка кинокритиков за 2025 год... (Фильм - ред.) получил номинацию в категории "Лучшая актриса", в том числе для Майки Мэдисон, и "Лучший актер второго плана" для Юры Борисова", - говорится в сообщении издания. За награду в номинации "Лучший актер второго плана" помимо Борисова поборются Эдвард Нортон и Киран Калкин. Ранее Юра Борисов уже становился номинантом на премии "Золотой глобус", BAFTA и премию актерской гильдии США SAG Awards. В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова, картина уже получила главную награду 77-го Каннского кинофестиваля.
https://ria.ru/20250113/kino-1993182487.html
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сша, юрий борисов (роскосмос), эдвард нортон, марк эйдельштейн (актер)
Шоубиз, США, Юрий Борисов (Роскосмос), Эдвард Нортон, Марк Эйдельштейн (актер)
Юру Борисова номинировали на премию Ванкуверского кружка кинокритиков
Юру Борисова номинировали на премию Ванкуверского кружка за роль в "Аноре"