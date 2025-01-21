https://ria.ru/20250121/bolgarija-1994792755.html

В Болгарии резко выросло число компаний с российским участием

В Болгарии резко выросло число компаний с российским участием - РИА Новости, 21.01.2025

В Болгарии резко выросло число компаний с российским участием

В прошлом году в Болгарии резко выросло число компаний с российским участием, пишет издание Euractiv со ссылкой на данные Болгарского торгового реестра. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:41:00+03:00

2025-01-21T13:41:00+03:00

2025-01-21T15:21:00+03:00

экономика

болгария

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937080742_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_a5ff30eb0459d9555d5c22589448d217.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В прошлом году в Болгарии резко выросло число компаний с российским участием, пишет издание Euractiv со ссылкой на данные Болгарского торгового реестра. "В сентябре 2024 года в Болгарии было зарегистрировано 12 тысяч компаний с российским участием, а к концу года их число увеличилось на тысячу", — говорится в публикации. Издание отмечает, что всего болгарские власти разрешили зарегистрировать более 7,3 тысячи компаний, где российский капитал составляет 100 процентов, и еще 5,7 тысячи, в которых россиянам принадлежит 40 процентов акций. Официальных данных о количестве болгарских компаний, в которых граждане России владеют миноритарным пакетом (менее 40 процентов), нет. Кроме того, Euractiv по итогам собственного анализа пришло к выводу, что сейчас в Болгарии нет замороженных российских активов, поскольку власти республики запретили несколько операций местных компаний, которые ввели санкции в отношении российских граждан. На этом фоне депутат от проевропейской коалиции ПП-ДБ Мартин Димитров заявил, что спецслужбы должны срочно оценить деятельность этих компаний и интересы России в Болгарии.

https://ria.ru/20250116/bolgariya-1994094345.html

https://ria.ru/20250111/bolgariya-1993212278.html

болгария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, болгария, россия