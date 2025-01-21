В Болгарии резко выросло число компаний с российским участием
Euractiv: в Болгарии резко выросло число компаний с российским участием
© iStock.com / Nikolay PandevВид на город Софию в Болгарии
© iStock.com / Nikolay Pandev
Вид на город Софию в Болгарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В прошлом году в Болгарии резко выросло число компаний с российским участием, пишет издание Euractiv со ссылкой на данные Болгарского торгового реестра.
"В сентябре 2024 года в Болгарии было зарегистрировано 12 тысяч компаний с российским участием, а к концу года их число увеличилось на тысячу", — говорится в публикации.
Болгария усилила защиту "Балканского потока", опасаясь атак ВСУ
16 января, 23:03
Издание отмечает, что всего болгарские власти разрешили зарегистрировать более 7,3 тысячи компаний, где российский капитал составляет 100 процентов, и еще 5,7 тысячи, в которых россиянам принадлежит 40 процентов акций. Официальных данных о количестве болгарских компаний, в которых граждане России владеют миноритарным пакетом (менее 40 процентов), нет.
Кроме того, Euractiv по итогам собственного анализа пришло к выводу, что сейчас в Болгарии нет замороженных российских активов, поскольку власти республики запретили несколько операций местных компаний, которые ввели санкции в отношении российских граждан.
На этом фоне депутат от проевропейской коалиции ПП-ДБ Мартин Димитров заявил, что спецслужбы должны срочно оценить деятельность этих компаний и интересы России в Болгарии.
В Болгарии потребовали забрать у Украины часть территории
11 января, 00:43