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В Болгарии резко выросло число компаний с российским участием - РИА Новости, 21.01.2025
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13:41 21.01.2025 (обновлено: 15:21 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/bolgarija-1994792755.html
В Болгарии резко выросло число компаний с российским участием
В Болгарии резко выросло число компаний с российским участием - РИА Новости, 21.01.2025
В Болгарии резко выросло число компаний с российским участием
В прошлом году в Болгарии резко выросло число компаний с российским участием, пишет издание Euractiv со ссылкой на данные Болгарского торгового реестра. РИА Новости, 21.01.2025
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экономика
болгария
россия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В прошлом году в Болгарии резко выросло число компаний с российским участием, пишет издание Euractiv со ссылкой на данные Болгарского торгового реестра. "В сентябре 2024 года в Болгарии было зарегистрировано 12 тысяч компаний с российским участием, а к концу года их число увеличилось на тысячу", — говорится в публикации. Издание отмечает, что всего болгарские власти разрешили зарегистрировать более 7,3 тысячи компаний, где российский капитал составляет 100 процентов, и еще 5,7 тысячи, в которых россиянам принадлежит 40 процентов акций. Официальных данных о количестве болгарских компаний, в которых граждане России владеют миноритарным пакетом (менее 40 процентов), нет. Кроме того, Euractiv по итогам собственного анализа пришло к выводу, что сейчас в Болгарии нет замороженных российских активов, поскольку власти республики запретили несколько операций местных компаний, которые ввели санкции в отношении российских граждан. На этом фоне депутат от проевропейской коалиции ПП-ДБ Мартин Димитров заявил, что спецслужбы должны срочно оценить деятельность этих компаний и интересы России в Болгарии.
https://ria.ru/20250116/bolgariya-1994094345.html
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экономика, болгария, россия
Экономика, Болгария, Россия
В Болгарии резко выросло число компаний с российским участием

Euractiv: в Болгарии резко выросло число компаний с российским участием

© iStock.com / Nikolay PandevВид на город Софию в Болгарии
Вид на город Софию в Болгарии - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© iStock.com / Nikolay Pandev
Вид на город Софию в Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В прошлом году в Болгарии резко выросло число компаний с российским участием, пишет издание Euractiv со ссылкой на данные Болгарского торгового реестра.
"В сентябре 2024 года в Болгарии было зарегистрировано 12 тысяч компаний с российским участием, а к концу года их число увеличилось на тысячу", — говорится в публикации.
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Издание отмечает, что всего болгарские власти разрешили зарегистрировать более 7,3 тысячи компаний, где российский капитал составляет 100 процентов, и еще 5,7 тысячи, в которых россиянам принадлежит 40 процентов акций. Официальных данных о количестве болгарских компаний, в которых граждане России владеют миноритарным пакетом (менее 40 процентов), нет.
Кроме того, Euractiv по итогам собственного анализа пришло к выводу, что сейчас в Болгарии нет замороженных российских активов, поскольку власти республики запретили несколько операций местных компаний, которые ввели санкции в отношении российских граждан.
На этом фоне депутат от проевропейской коалиции ПП-ДБ Мартин Димитров заявил, что спецслужбы должны срочно оценить деятельность этих компаний и интересы России в Болгарии.
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