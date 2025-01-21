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Умер французский режиссер Бертран Блие

Умер французский режиссер Бертран Блие - РИА Новости, 21.01.2025

Умер французский режиссер Бертран Блие

Французский кинорежиссер Бертран Блие, создавший культовые фильмы "Вальсирующие" и "Холодные закуски", скончался в возрасте 85 лет, сообщила семья агентству... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:20:00+03:00

2025-01-21T15:20:00+03:00

2025-01-21T15:21:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Французский кинорежиссер Бертран Блие, создавший культовые фильмы "Вальсирующие" и "Холодные закуски", скончался в возрасте 85 лет, сообщила семья агентству AFP."Он мирно скончался дома в Париже, в окружении жены и детей", - сообщил сын кинематографиста Леонар Блие агентству Франс Пресс.Как отмечает агентство, фильмы Блие, сторонника черного юмора, оставили заметный след во французском и мировом кинематографе 1970-х и 1980-х годов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

париж, кино и сериалы, новости культуры, франция