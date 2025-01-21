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Умер французский режиссер Бертран Блие - РИА Новости, 21.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:20 21.01.2025 (обновлено: 15:21 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/blie-1994819762.html
Умер французский режиссер Бертран Блие
Умер французский режиссер Бертран Блие - РИА Новости, 21.01.2025
Умер французский режиссер Бертран Блие
Французский кинорежиссер Бертран Блие, создавший культовые фильмы "Вальсирующие" и "Холодные закуски", скончался в возрасте 85 лет, сообщила семья агентству... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:20:00+03:00
2025-01-21T15:21:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Французский кинорежиссер Бертран Блие, создавший культовые фильмы "Вальсирующие" и "Холодные закуски", скончался в возрасте 85 лет, сообщила семья агентству AFP."Он мирно скончался дома в Париже, в окружении жены и детей", - сообщил сын кинематографиста Леонар Блие агентству Франс Пресс.Как отмечает агентство, фильмы Блие, сторонника черного юмора, оставили заметный след во французском и мировом кинематографе 1970-х и 1980-х годов.
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париж, кино и сериалы, новости культуры, франция
Культура, Париж, Кино и сериалы, Новости культуры, Франция
Умер французский режиссер Бертран Блие

Французский режиссер Бертран Блие умер в возрасте 85 лет

© Getty Images / Andia/Universal Images GroupРежиссер Бертран Блие
Режиссер Бертран Блие - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Getty Images / Andia/Universal Images Group
Режиссер Бертран Блие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Французский кинорежиссер Бертран Блие, создавший культовые фильмы "Вальсирующие" и "Холодные закуски", скончался в возрасте 85 лет, сообщила семья агентству AFP.
«
"Он мирно скончался дома в Париже, в окружении жены и детей", - сообщил сын кинематографиста Леонар Блие агентству Франс Пресс.
Как отмечает агентство, фильмы Блие, сторонника черного юмора, оставили заметный след во французском и мировом кинематографе 1970-х и 1980-х годов.
 
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