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В Брянской области украинские беспилотники атаковали пожарную машину - РИА Новости, 21.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:42 21.01.2025 (обновлено: 23:43 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/bespilotniki-1994896708.html
В Брянской области украинские беспилотники атаковали пожарную машину
В Брянской области украинские беспилотники атаковали пожарную машину - РИА Новости, 21.01.2025
В Брянской области украинские беспилотники атаковали пожарную машину
Украинские беспилотники атаковали пожарную машину и частный жилой дом в Брянской области, данных о пострадавших не поступало, сообщил посол по особым поручениям РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T23:42:00+03:00
2025-01-21T23:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
климовский район
родион мирошник
происшествия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали пожарную машину и частный жилой дом в Брянской области, данных о пострадавших не поступало, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале. "Хоромное, Климовский район, Брянская область. Украинские БПЛА атаковали пожарный автомобиль и частный жилой дом. О пострадавших данных не поступало", - написал Мирошник.
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брянская область
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брянская область, россия, климовский район, родион мирошник, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Климовский район, Родион Мирошник, Происшествия
В Брянской области украинские беспилотники атаковали пожарную машину

Мирошник: в Брянской области украинские БПЛА атаковали пожарную машину и дом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали пожарную машину и частный жилой дом в Брянской области, данных о пострадавших не поступало, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.
"Хоромное, Климовский район, Брянская область. Украинские БПЛА атаковали пожарный автомобиль и частный жилой дом. О пострадавших данных не поступало", - написал Мирошник.
Последствсия атаки украинских БПЛА на жилой дом в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
В Тамбовской области семь человек пострадали при атаке украинских БПЛА
11 января, 10:32
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияКлимовский районРодион МирошникПроисшествия
 
 
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