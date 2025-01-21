https://ria.ru/20250121/bespilotniki-1994896708.html
В Брянской области украинские беспилотники атаковали пожарную машину
В Брянской области украинские беспилотники атаковали пожарную машину - РИА Новости, 21.01.2025
В Брянской области украинские беспилотники атаковали пожарную машину
Украинские беспилотники атаковали пожарную машину и частный жилой дом в Брянской области, данных о пострадавших не поступало, сообщил посол по особым поручениям РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T23:42:00+03:00
2025-01-21T23:42:00+03:00
2025-01-21T23:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
климовский район
родион мирошник
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали пожарную машину и частный жилой дом в Брянской области, данных о пострадавших не поступало, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале. "Хоромное, Климовский район, Брянская область. Украинские БПЛА атаковали пожарный автомобиль и частный жилой дом. О пострадавших данных не поступало", - написал Мирошник.
https://ria.ru/20250111/bespilotniki-1993239533.html
брянская область
россия
климовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, климовский район, родион мирошник, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Климовский район, Родион Мирошник, Происшествия
В Брянской области украинские беспилотники атаковали пожарную машину
Мирошник: в Брянской области украинские БПЛА атаковали пожарную машину и дом