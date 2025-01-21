https://ria.ru/20250121/bespilotniki-1994896708.html

В Брянской области украинские беспилотники атаковали пожарную машину

В Брянской области украинские беспилотники атаковали пожарную машину - РИА Новости, 21.01.2025

В Брянской области украинские беспилотники атаковали пожарную машину

Украинские беспилотники атаковали пожарную машину и частный жилой дом в Брянской области, данных о пострадавших не поступало, сообщил посол по особым поручениям РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T23:42:00+03:00

2025-01-21T23:42:00+03:00

2025-01-21T23:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

климовский район

родион мирошник

происшествия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали пожарную машину и частный жилой дом в Брянской области, данных о пострадавших не поступало, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале. "Хоромное, Климовский район, Брянская область. Украинские БПЛА атаковали пожарный автомобиль и частный жилой дом. О пострадавших данных не поступало", - написал Мирошник.

https://ria.ru/20250111/bespilotniki-1993239533.html

брянская область

россия

климовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, россия, климовский район, родион мирошник, происшествия