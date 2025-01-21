https://ria.ru/20250121/bespilotniki-1994813052.html

ПВО сбила 11 дронов ВСУ над Черным морем, Крымом и Белгородской областью

ПВО сбила 11 дронов ВСУ над Черным морем, Крымом и Белгородской областью - РИА Новости, 21.01.2025

ПВО сбила 11 дронов ВСУ над Черным морем, Крымом и Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО Минобороны России перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над Черным морем и Крымом, а также три - над... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:45:00+03:00

2025-01-21T13:45:00+03:00

2025-01-21T15:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

черное море

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

республика крым

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО Минобороны России перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над Черным морем и Крымом, а также три - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "21 января т.г. в период с 11.00 до 11.50 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА - над акваторией Черного моря и над территорией республики Крым и три БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черное море

белгородская область

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

безопасность, черное море, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым