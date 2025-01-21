https://ria.ru/20250121/bespilotniki-1994813052.html
ПВО сбила 11 дронов ВСУ над Черным морем, Крымом и Белгородской областью
ПВО сбила 11 дронов ВСУ над Черным морем, Крымом и Белгородской областью - РИА Новости, 21.01.2025
ПВО сбила 11 дронов ВСУ над Черным морем, Крымом и Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО Минобороны России перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над Черным морем и Крымом, а также три - над... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:45:00+03:00
2025-01-21T13:45:00+03:00
2025-01-21T15:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО Минобороны России перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над Черным морем и Крымом, а также три - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "21 января т.г. в период с 11.00 до 11.50 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА - над акваторией Черного моря и над территорией республики Крым и три БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, черное море, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым
ПВО сбила 11 дронов ВСУ над Черным морем, Крымом и Белгородской областью
МО РФ: ПВО сбила 11 дронов ВСУ над Чёрным морем, Крымом и Белгородской областью