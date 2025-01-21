https://ria.ru/20250121/belorussiya-1994866378.html

Европарламент призовет страны ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Европарламент призовет страны ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии - РИА Новости, 21.01.2025

Европарламент призовет страны ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Депутаты Европейского парламента в резолюции по Белоруссии намерены призвать страны Евросоюза не признавать итоги белорусских президентских выборов, а также... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T18:00:00+03:00

2025-01-21T18:00:00+03:00

2025-01-21T18:12:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в резолюции по Белоруссии намерены призвать страны Евросоюза не признавать итоги белорусских президентских выборов, а также продолжать расширять санкции против этой страны, следует из опубликованного на сайте ЕП проекта документа.Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС. Дебаты и голосование по антибелорусской резолюции ожидаются в среду."Европарламент осуждает отсутствие свободы, справедливости и прозрачности в преддверии так называемых президентских выборов в Белоруссии и призывает ЕС, его государства-члены и международное сообщество категорически отвергнуть предстоящие выборы и предвыборную кампанию как фиктивные, поскольку они не соответствуют минимальным международным стандартам демократических выборов. Призывает ЕС, его государства-члены и международное сообщество продолжать не признавать легитимность Александра Лукашенко на посту президента после 26 января 2025 года, а также призывает к проведению свободных и справедливых выборов в Белоруссии", - говорится в документе.Там также призывают "ЕС и его международных партнеров расширить и усилить санкции против лиц и организаций, ответственных за репрессии в Белоруссии и за участие в агрессии России против Украины".С 21 по 25 января включительно в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января – основной день голосования. Белорусский ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.

https://ria.ru/20250118/blinken-1994324324.html

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в мире, белоруссия, европарламент, евросоюз, россия, александр лукашенко, олег гайдукевич, анна канопацкая