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Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле в Бехтерах - РИА Новости, 21.01.2025
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10:14 21.01.2025 (обновлено: 10:17 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/bekhtery-1994748455.html
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле в Бехтерах
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле в Бехтерах - РИА Новости, 21.01.2025
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле в Бехтерах
Семнадцать человек, пострадавших при обстреле ВСУ села Бехтеры, остаются в больницах, шесть из них в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в Федеральном... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T10:14:00+03:00
2025-01-21T10:17:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
происшествия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Семнадцать человек, пострадавших при обстреле ВСУ села Бехтеры, остаются в больницах, шесть из них в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в Федеральном центре медицины катастроф Минздрава России."В больницах остаются 17 человек, пострадавших при вчерашнем обстреле украинскими националистами села Бехтеры Голопристанского района Херсонской области, в их числе трое детей. Шестеро пострадавших, в том числе ребенок - в тяжелом состоянии, 11 человек - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.Двое из пациентов эвакуированы на лечение в больницы Крыма, уточнили в центре. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, отметили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, россия, херсонская область , происшествия
Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область , Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле в Бехтерах

Шесть из 17 пострадавших при атаке в Бехтерах находятся в тяжелом состоянии

© РИА НовостиПоследствия удара ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области
Последствия удара ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости
Последствия удара ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Семнадцать человек, пострадавших при обстреле ВСУ села Бехтеры, остаются в больницах, шесть из них в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в Федеральном центре медицины катастроф Минздрава России.
"В больницах остаются 17 человек, пострадавших при вчерашнем обстреле украинскими националистами села Бехтеры Голопристанского района Херсонской области, в их числе трое детей. Шестеро пострадавших, в том числе ребенок - в тяжелом состоянии, 11 человек - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Двое из пациентов эвакуированы на лечение в больницы Крыма, уточнили в центре. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, отметили в ведомстве.
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