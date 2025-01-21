https://ria.ru/20250121/bekhtery-1994748455.html
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле в Бехтерах
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле в Бехтерах - РИА Новости, 21.01.2025
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле в Бехтерах
Семнадцать человек, пострадавших при обстреле ВСУ села Бехтеры, остаются в больницах, шесть из них в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в Федеральном... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T10:14:00+03:00
2025-01-21T10:14:00+03:00
2025-01-21T10:17:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994625285_5:0:1267:710_1920x0_80_0_0_8f48da35bf921a836a5daf77b29e85f8.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Семнадцать человек, пострадавших при обстреле ВСУ села Бехтеры, остаются в больницах, шесть из них в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в Федеральном центре медицины катастроф Минздрава России."В больницах остаются 17 человек, пострадавших при вчерашнем обстреле украинскими националистами села Бехтеры Голопристанского района Херсонской области, в их числе трое детей. Шестеро пострадавших, в том числе ребенок - в тяжелом состоянии, 11 человек - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.Двое из пациентов эвакуированы на лечение в больницы Крыма, уточнили в центре. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250121/bpla-1994737741.html
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994625285_163:0:1110:710_1920x0_80_0_0_7d9b2c35871431864f3aa87994d60521.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, херсонская область , происшествия
Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область , Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле в Бехтерах
Шесть из 17 пострадавших при атаке в Бехтерах находятся в тяжелом состоянии