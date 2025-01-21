https://ria.ru/20250121/bekhtery-1994748455.html

Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле в Бехтерах

Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле в Бехтерах - РИА Новости, 21.01.2025

Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле в Бехтерах

Семнадцать человек, пострадавших при обстреле ВСУ села Бехтеры, остаются в больницах, шесть из них в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в Федеральном... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T10:14:00+03:00

2025-01-21T10:14:00+03:00

2025-01-21T10:17:00+03:00

вооруженные силы украины

россия

херсонская область

происшествия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Семнадцать человек, пострадавших при обстреле ВСУ села Бехтеры, остаются в больницах, шесть из них в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в Федеральном центре медицины катастроф Минздрава России."В больницах остаются 17 человек, пострадавших при вчерашнем обстреле украинскими националистами села Бехтеры Голопристанского района Херсонской области, в их числе трое детей. Шестеро пострадавших, в том числе ребенок - в тяжелом состоянии, 11 человек - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.Двое из пациентов эвакуированы на лечение в больницы Крыма, уточнили в центре. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, отметили в ведомстве.

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вооруженные силы украины, россия, херсонская область , происшествия