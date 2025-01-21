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На Западе одной фразой отреагировали на помилование Байденом членов семьи - РИА Новости, 21.01.2025
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14:43 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/bayden-1994807920.html
На Западе одной фразой отреагировали на помилование Байденом членов семьи
На Западе одной фразой отреагировали на помилование Байденом членов семьи - РИА Новости, 21.01.2025
На Западе одной фразой отреагировали на помилование Байденом членов семьи
Бывший президент США Джо Байден помилованием членов семьи погубил либерализм, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:43:00+03:00
2025-01-21T14:43:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден помилованием членов семьи погубил либерализм, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X."Свидетельство о смерти либерализма", — написал он.Накануне Байден в последние часы президентства превентивно помиловал нескольких членов своей семьи — Джеймса Б. Байдена, Сару Джонс Байден, Валери Байден Оуэнс, Джона Т. Оуэнса и Фрэнсиса У. Байдена.По утверждению политика, его родственники подвергались нападкам и угрозам, направленным на то, чтобы причинить боль ему самому.В августе прошлого года республиканцы нижней палаты конгресса представили доклад, в котором указали, что за десять лет члены семьи Байдена получили свыше 27 миллионов долларов из иностранных источников, а также создали ряд подставных компаний, чтобы скрыть средства, полученные коррупционным путем.В документе также говорилось, что президент вместе со своим сыном Хантером и братом Джеймсом участвовали в "теневых бизнес-сделках" и затем пытались это скрыть, сопротивляясь надзору со стороны конгресса.
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Неловкий сон и повороты не туда: подборка ярких конфузов Джо Байдена
Неловкий сон и повороты не туда: подборка ярких конфузов Джо Байдена Президент США Джо Байден за годы своей политической карьеры не раз оказывался в центре внимания СМИ из-за неловких ситуаций: терял направление в пространстве, ронял вещи, засыпал в разгар жарких дискуссий, падал, а его игры с детьми часто вызывали недоумение.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
На Западе одной фразой отреагировали на помилование Байденом членов семьи

Аналитик Кошкович: либерализм умер после помилования Байденом членов семьи

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден помилованием членов семьи погубил либерализм, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Свидетельство о смерти либерализма", — написал он.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
На Западе раскрыли, как Байден "победил" на Украине
Вчера, 11:09
Накануне Байден в последние часы президентства превентивно помиловал нескольких членов своей семьи — Джеймса Б. Байдена, Сару Джонс Байден, Валери Байден Оуэнс, Джона Т. Оуэнса и Фрэнсиса У. Байдена.
По утверждению политика, его родственники подвергались нападкам и угрозам, направленным на то, чтобы причинить боль ему самому.
В августе прошлого года республиканцы нижней палаты конгресса представили доклад, в котором указали, что за десять лет члены семьи Байдена получили свыше 27 миллионов долларов из иностранных источников, а также создали ряд подставных компаний, чтобы скрыть средства, полученные коррупционным путем.
В документе также говорилось, что президент вместе со своим сыном Хантером и братом Джеймсом участвовали в "теневых бизнес-сделках" и затем пытались это скрыть, сопротивляясь надзору со стороны конгресса.
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
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