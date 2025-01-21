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На Алтае студент попытался поджечь военный комиссариат
На Алтае студент попытался поджечь военный комиссариат - РИА Новости, 21.01.2025
На Алтае студент попытался поджечь военный комиссариат
Студент задержан при попытке поджечь военный комиссариат в Барнауле, он хотел не допустить отправки военнослужащих на спецоперацию, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T08:13:00+03:00
2025-01-21T08:13:00+03:00
2025-01-21T08:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
барнаул
алтайский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БАРНАУЛ, 21 ян – РИА Новости. Студент задержан при попытке поджечь военный комиссариат в Барнауле, он хотел не допустить отправки военнослужащих на спецоперацию, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Алтайскому краю. "Учащийся одного из средне-специальных учебных заведений региона задержан сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю при попытке совершения теракта в городе Барнауле. Установлено, что гражданин России, 2006 года рождения, являясь противником проведения специальной военной операции на Украине… предпринял попытку совершения поджога одного из военных комиссариатов края с помощью самостоятельно изготовленного устройства с зажигательной смесью, в целях дестабилизации деятельности органов власти, а именно недопущения убытия военнослужащих в зону СВО", - говорится в сообщении. В управлении отметили, что студент действовал по заданию представителей украинской террористической организации. "Довести до реализации свой преступный умысел мужчине не удалось, так как он был задержан оперативными сотрудниками ФСБ России непосредственно возле здания военного комиссариата при попытке совершения теракта", - отмечают в управлении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, барнаул, алтайский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Барнаул, Алтайский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Алтае студент попытался поджечь военный комиссариат
ФСБ задержала студента при попытке поджечь военный комиссариат в Барнауле