https://ria.ru/20250121/barnaul-1994737145.html

На Алтае студент попытался поджечь военный комиссариат

На Алтае студент попытался поджечь военный комиссариат - РИА Новости, 21.01.2025

На Алтае студент попытался поджечь военный комиссариат

Студент задержан при попытке поджечь военный комиссариат в Барнауле, он хотел не допустить отправки военнослужащих на спецоперацию, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T08:13:00+03:00

2025-01-21T08:13:00+03:00

2025-01-21T08:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

барнаул

алтайский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БАРНАУЛ, 21 ян – РИА Новости. Студент задержан при попытке поджечь военный комиссариат в Барнауле, он хотел не допустить отправки военнослужащих на спецоперацию, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Алтайскому краю. "Учащийся одного из средне-специальных учебных заведений региона задержан сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю при попытке совершения теракта в городе Барнауле. Установлено, что гражданин России, 2006 года рождения, являясь противником проведения специальной военной операции на Украине… предпринял попытку совершения поджога одного из военных комиссариатов края с помощью самостоятельно изготовленного устройства с зажигательной смесью, в целях дестабилизации деятельности органов власти, а именно недопущения убытия военнослужащих в зону СВО", - говорится в сообщении. В управлении отметили, что студент действовал по заданию представителей украинской террористической организации. "Довести до реализации свой преступный умысел мужчине не удалось, так как он был задержан оперативными сотрудниками ФСБ России непосредственно возле здания военного комиссариата при попытке совершения теракта", - отмечают в управлении.

https://ria.ru/20241114/moskva-1983812107.html

россия

барнаул

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, барнаул, алтайский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)