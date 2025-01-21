https://ria.ru/20250121/bajkal-1994804108.html
Со дна Байкала убрали железного рыцаря после вмешательства прокуратуры
Со дна Байкала убрали железного рыцаря после вмешательства прокуратуры - РИА Новости, 21.01.2025
Со дна Байкала убрали железного рыцаря после вмешательства прокуратуры
Железного рыцаря извлекли со дна Байкала после появления в соцсетях информации об установке арт-объекта дайвинг-центром, сообщает во вторник Байкальская... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:26:00+03:00
2025-01-21T14:26:00+03:00
2025-01-21T14:26:00+03:00
байкал
листвянка
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994803958_0:0:743:418_1920x0_80_0_0_bdcf50a936a00761270952b6d5198a86.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Железного рыцаря извлекли со дна Байкала после появления в соцсетях информации об установке арт-объекта дайвинг-центром, сообщает во вторник Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. Частный дайвинг-центр установил в 40 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка рыцаря в железных доспехах. Предполагалось, что воин со щитом и корабельным колоколом в руках станет достопримечательностью для дайверов, приезжающих на озеро. Однако в соцсетях, где был выложен ролик с рыцарем, установка арт-объекта вызвала неоднозначную реакцию, в том числе критику. "В связи с информацией в социальных сетях проведена проверка по факту размещения на дне Байкала арт-объекта "Рыцарь Байкала". После вмешательства надзорного ведомства указанный объект извлечен из озера", - говорится в сообщении прокуратуры.
https://ria.ru/20230722/baykal-1885506245.html
байкал
листвянка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994803958_93:0:650:418_1920x0_80_0_0_851d09fa90972491ed733dd5ad48b0fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байкал, листвянка, общество
Байкал, Листвянка, Общество
Со дна Байкала убрали железного рыцаря после вмешательства прокуратуры
Прокуратура: рыцаря убрали со дна Байкала после критики арт-объекта в соцсетях