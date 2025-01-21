https://ria.ru/20250121/bajkal-1994804108.html

Со дна Байкала убрали железного рыцаря после вмешательства прокуратуры

Со дна Байкала убрали железного рыцаря после вмешательства прокуратуры - РИА Новости, 21.01.2025

Со дна Байкала убрали железного рыцаря после вмешательства прокуратуры

Железного рыцаря извлекли со дна Байкала после появления в соцсетях информации об установке арт-объекта дайвинг-центром, сообщает во вторник Байкальская... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T14:26:00+03:00

2025-01-21T14:26:00+03:00

2025-01-21T14:26:00+03:00

байкал

листвянка

общество

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Железного рыцаря извлекли со дна Байкала после появления в соцсетях информации об установке арт-объекта дайвинг-центром, сообщает во вторник Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. Частный дайвинг-центр установил в 40 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка рыцаря в железных доспехах. Предполагалось, что воин со щитом и корабельным колоколом в руках станет достопримечательностью для дайверов, приезжающих на озеро. Однако в соцсетях, где был выложен ролик с рыцарем, установка арт-объекта вызвала неоднозначную реакцию, в том числе критику. "В связи с информацией в социальных сетях проведена проверка по факту размещения на дне Байкала арт-объекта "Рыцарь Байкала". После вмешательства надзорного ведомства указанный объект извлечен из озера", - говорится в сообщении прокуратуры.

https://ria.ru/20230722/baykal-1885506245.html

байкал

листвянка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

байкал, листвянка, общество