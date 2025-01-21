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Со дна Байкала убрали железного рыцаря после вмешательства прокуратуры - РИА Новости, 21.01.2025
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14:26 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/bajkal-1994804108.html
Со дна Байкала убрали железного рыцаря после вмешательства прокуратуры
Со дна Байкала убрали железного рыцаря после вмешательства прокуратуры - РИА Новости, 21.01.2025
Со дна Байкала убрали железного рыцаря после вмешательства прокуратуры
Железного рыцаря извлекли со дна Байкала после появления в соцсетях информации об установке арт-объекта дайвинг-центром, сообщает во вторник Байкальская... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:26:00+03:00
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листвянка
общество
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Железного рыцаря извлекли со дна Байкала после появления в соцсетях информации об установке арт-объекта дайвинг-центром, сообщает во вторник Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. Частный дайвинг-центр установил в 40 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка рыцаря в железных доспехах. Предполагалось, что воин со щитом и корабельным колоколом в руках станет достопримечательностью для дайверов, приезжающих на озеро. Однако в соцсетях, где был выложен ролик с рыцарем, установка арт-объекта вызвала неоднозначную реакцию, в том числе критику. "В связи с информацией в социальных сетях проведена проверка по факту размещения на дне Байкала арт-объекта "Рыцарь Байкала". После вмешательства надзорного ведомства указанный объект извлечен из озера", - говорится в сообщении прокуратуры.
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байкал, листвянка, общество
Байкал, Листвянка, Общество
Со дна Байкала убрали железного рыцаря после вмешательства прокуратуры

Прокуратура: рыцаря убрали со дна Байкала после критики арт-объекта в соцсетях

© Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура/TelegramАрт-объект "Рыцарь Байкала"
Арт-объект Рыцарь Байкала - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура/Telegram
Арт-объект "Рыцарь Байкала"
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Железного рыцаря извлекли со дна Байкала после появления в соцсетях информации об установке арт-объекта дайвинг-центром, сообщает во вторник Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
Частный дайвинг-центр установил в 40 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка рыцаря в железных доспехах. Предполагалось, что воин со щитом и корабельным колоколом в руках станет достопримечательностью для дайверов, приезжающих на озеро. Однако в соцсетях, где был выложен ролик с рыцарем, установка арт-объекта вызвала неоднозначную реакцию, в том числе критику.
"В связи с информацией в социальных сетях проведена проверка по факту размещения на дне Байкала арт-объекта "Рыцарь Байкала". После вмешательства надзорного ведомства указанный объект извлечен из озера", - говорится в сообщении прокуратуры.
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