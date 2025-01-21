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В Башкирии сгорел автобус с туристами
В Башкирии сгорел автобус с туристами - РИА Новости, 21.01.2025
В Башкирии сгорел автобус с туристами
Автобус, который перевозил туристов по маршруту "Махачкала - Уфа", сгорел на трассе М5 в Башкирии, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС по... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T09:19:00+03:00
2025-01-21T09:19:00+03:00
2025-01-21T09:19:00+03:00
происшествия
россия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 21 янв — РИА Новости. Автобус, который перевозил туристов по маршруту "Махачкала - Уфа", сгорел на трассе М5 в Башкирии, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС по республике. Сотрудники МЧС России потушили частный автобус "Неоплан", который загорелся в Туймазинском районе, на 1291 километре трассы М5 "Урал" при следовании по маршруту "Махачкала-Уфа". На тушение было подано 2 ствола, горение ликвидировано через 18 минут, говорится в релизе. "Погибших и травмированных нет. В салоне находились 12 человек, из них: три водителя и девять пассажиров. Сотрудники экстренных служб посадили всех пассажиров в служебные автомобили. Позже их доставили в ближайшую гостиницу", - сообщает ГУ МЧС по региону.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, туймазинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Туймазинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии сгорел автобус с туристами
Следовавший из Махачкалы в Уфу автобус с туристами сгорел на трассе в Башкирии