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В Башкирии сгорел автобус с туристами - РИА Новости, 21.01.2025
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В Башкирии сгорел автобус с туристами
В Башкирии сгорел автобус с туристами - РИА Новости, 21.01.2025
В Башкирии сгорел автобус с туристами
Автобус, который перевозил туристов по маршруту "Махачкала - Уфа", сгорел на трассе М5 в Башкирии, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС по... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T09:19:00+03:00
2025-01-21T09:19:00+03:00
происшествия
россия
туймазинский район
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УФА, 21 янв — РИА Новости. Автобус, который перевозил туристов по маршруту "Махачкала - Уфа", сгорел на трассе М5 в Башкирии, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС по республике. Сотрудники МЧС России потушили частный автобус "Неоплан", который загорелся в Туймазинском районе, на 1291 километре трассы М5 "Урал" при следовании по маршруту "Махачкала-Уфа". На тушение было подано 2 ствола, горение ликвидировано через 18 минут, говорится в релизе. "Погибших и травмированных нет. В салоне находились 12 человек, из них: три водителя и девять пассажиров. Сотрудники экстренных служб посадили всех пассажиров в служебные автомобили. Позже их доставили в ближайшую гостиницу", - сообщает ГУ МЧС по региону.
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происшествия, россия, туймазинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Туймазинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии сгорел автобус с туристами

Следовавший из Махачкалы в Уфу автобус с туристами сгорел на трассе в Башкирии

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанСотрудники МЧС России во время тушения автобуса, который загорелся в Туймазинском районе Башкирии
Сотрудники МЧС России во время тушения автобуса, который загорелся в Туймазинском районе Башкирии - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Сотрудники МЧС России во время тушения автобуса, который загорелся в Туймазинском районе Башкирии
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УФА, 21 янв — РИА Новости. Автобус, который перевозил туристов по маршруту "Махачкала - Уфа", сгорел на трассе М5 в Башкирии, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС по республике.
Сотрудники МЧС России потушили частный автобус "Неоплан", который загорелся в Туймазинском районе, на 1291 километре трассы М5 "Урал" при следовании по маршруту "Махачкала-Уфа". На тушение было подано 2 ствола, горение ликвидировано через 18 минут, говорится в релизе.
"Погибших и травмированных нет. В салоне находились 12 человек, из них: три водителя и девять пассажиров. Сотрудники экстренных служб посадили всех пассажиров в служебные автомобили. Позже их доставили в ближайшую гостиницу", - сообщает ГУ МЧС по региону.
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ПроисшествияРоссияТуймазинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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