https://ria.ru/20250121/atom-1994772960.html

Мэр новозеландского города удивился словам Трампа о расщеплении атома

Мэр новозеландского города удивился словам Трампа о расщеплении атома - РИА Новости, 21.01.2025

Мэр новозеландского города удивился словам Трампа о расщеплении атома

Мэр новозеландского города Нельсон Ник Смит с удивлением отреагировал на инаугурационную речь вступившего в должность президента США Дональда Трампа, который... РИА Новости, 21.01.2025

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мэр новозеландского города Нельсон Ник Смит с удивлением отреагировал на инаугурационную речь вступившего в должность президента США Дональда Трампа, который назвал расщепление атома достижением американцев, и пообещал пригласить посла США посетить мемориал настоящему первооткрывателю. "Я был немного удивлен, когда новый президент Дональд Трамп в своей инаугурационной речи о величии США заявил, что американцы "расщепили атом", хотя это почетное звание принадлежит Эрнесту Резерфорду", - написал мэр на своей странице в социальной сети Facebook*Глава города уточнил, что именно новозеландский физик сделал это научное достижение в начале прошлого века в Манчестерском университете. Резерфорд стал первым, кто искусственно вызвал ядерную реакцию путем бомбардировки ядра азота альфа-частицами. При этом свои научные исследования Резерфорд проводил в университетах Великобритании и Канады, а не на территории США. "Я приглашу посла США в Новой Зеландии (как только он будет назначен президентом) в Нельсон посетить мемориал лорда Резерфорда в Брайтвотере, чтобы мы могли сохранить историческую правду о том, кто действительно первым расщепил атом", - добавил Смит. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994765074.html

https://ria.ru/20250121/velikobritaniya-1994739965.html

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в мире, сша, нельсон, россия, дональд трамп, манчестерский университет, великобритания, инаугурация трампа — 2025