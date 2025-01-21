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Смоленский губернатор сообщил о возгораниях кровли из-за обломков дронов - РИА Новости, 21.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:45 21.01.2025 (обновлено: 06:58 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/ataka-1994724554.html
Смоленский губернатор сообщил о возгораниях кровли из-за обломков дронов
Смоленский губернатор сообщил о возгораниях кровли из-за обломков дронов - РИА Новости, 21.01.2025
Смоленский губернатор сообщил о возгораниях кровли из-за обломков дронов
После попытки атаки беспилотниками ВСУ в Смоленской области загорелась кровля отдельных зданий, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T03:45:00+03:00
2025-01-21T06:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
смоленская область
вооруженные силы украины
василий анохин
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. После попытки атаки беспилотниками ВСУ в Смоленской области загорелась кровля отдельных зданий, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале."На земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Также повреждены окна жилых домов. На местах происшествий работают оперативные службы", — написал глава региона.Ранее в ночь на вторник он сообщил о пресечении атаки дрона на объекты в Смоленской области. Анохин подчеркнул, что пострадавших в результате отражения удара нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250120/dron-1994711969.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, смоленская область, вооруженные силы украины, василий анохин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Смоленская область, Вооруженные силы Украины, Василий Анохин
Смоленский губернатор сообщил о возгораниях кровли из-за обломков дронов

В Смоленской области после попытки атаки БПЛА загорелась кровля отдельных зданий

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных
Работа пожарных - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. После попытки атаки беспилотниками ВСУ в Смоленской области загорелась кровля отдельных зданий, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.
"На земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Также повреждены окна жилых домов. На местах происшествий работают оперативные службы", — написал глава региона.
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Ранее в ночь на вторник он сообщил о пресечении атаки дрона на объекты в Смоленской области. Анохин подчеркнул, что пострадавших в результате отражения удара нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСмоленская областьВооруженные силы УкраиныВасилий Анохин
 
 
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