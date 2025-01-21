https://ria.ru/20250121/ataka-1994724554.html

Смоленский губернатор сообщил о возгораниях кровли из-за обломков дронов

Смоленский губернатор сообщил о возгораниях кровли из-за обломков дронов - РИА Новости, 21.01.2025

Смоленский губернатор сообщил о возгораниях кровли из-за обломков дронов

После попытки атаки беспилотниками ВСУ в Смоленской области загорелась кровля отдельных зданий, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T03:45:00+03:00

2025-01-21T03:45:00+03:00

2025-01-21T06:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

смоленская область

вооруженные силы украины

василий анохин

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. После попытки атаки беспилотниками ВСУ в Смоленской области загорелась кровля отдельных зданий, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале."На земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Также повреждены окна жилых домов. На местах происшествий работают оперативные службы", — написал глава региона.Ранее в ночь на вторник он сообщил о пресечении атаки дрона на объекты в Смоленской области. Анохин подчеркнул, что пострадавших в результате отражения удара нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250120/dron-1994711969.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

смоленская область

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Дарья Буймова

происшествия, смоленская область, вооруженные силы украины, василий анохин