https://ria.ru/20250121/ataka-1994724554.html
Смоленский губернатор сообщил о возгораниях кровли из-за обломков дронов
Смоленский губернатор сообщил о возгораниях кровли из-за обломков дронов - РИА Новости, 21.01.2025
Смоленский губернатор сообщил о возгораниях кровли из-за обломков дронов
После попытки атаки беспилотниками ВСУ в Смоленской области загорелась кровля отдельных зданий, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T03:45:00+03:00
2025-01-21T03:45:00+03:00
2025-01-21T06:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
смоленская область
вооруженные силы украины
василий анохин
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. После попытки атаки беспилотниками ВСУ в Смоленской области загорелась кровля отдельных зданий, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале."На земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Также повреждены окна жилых домов. На местах происшествий работают оперативные службы", — написал глава региона.Ранее в ночь на вторник он сообщил о пресечении атаки дрона на объекты в Смоленской области. Анохин подчеркнул, что пострадавших в результате отражения удара нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250120/dron-1994711969.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленская область, вооруженные силы украины, василий анохин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Смоленская область, Вооруженные силы Украины, Василий Анохин
Смоленский губернатор сообщил о возгораниях кровли из-за обломков дронов
В Смоленской области после попытки атаки БПЛА загорелась кровля отдельных зданий