https://ria.ru/20250121/ataka-1994719216.html

Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область

Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область - РИА Новости, 21.01.2025

Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область

Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область, в Смоленске работает ПВО, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T01:57:00+03:00

2025-01-21T01:57:00+03:00

2025-01-21T02:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская область

смоленск

безопасность

василий анохин

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область, в Смоленске работает ПВО, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале."Уважаемые смоляне! В настоящее время в Смоленской области продолжается атака украинских БПЛА! В областном центре работает ПВО. Сохраняете спокойствие и избегайте открытых пространств", - написал глава региона.

https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994319263.html

смоленская область

смоленск

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Дарья Буймова

смоленская область, смоленск, безопасность, василий анохин