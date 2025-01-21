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Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область - РИА Новости, 21.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:57 21.01.2025 (обновлено: 02:01 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/ataka-1994719216.html
Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область
Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область - РИА Новости, 21.01.2025
Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область
Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область, в Смоленске работает ПВО, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T01:57:00+03:00
2025-01-21T02:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
смоленск
безопасность
василий анохин
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область, в Смоленске работает ПВО, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале."Уважаемые смоляне! В настоящее время в Смоленской области продолжается атака украинских БПЛА! В областном центре работает ПВО. Сохраняете спокойствие и избегайте открытых пространств", - написал глава региона.
https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994319263.html
смоленская область
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смоленская область, смоленск, безопасность, василий анохин
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Смоленск, Безопасность, Василий Анохин
Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область

Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область, в Смоленске работает ПВО

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСоединение ПВО С-300 заступило на боевое дежурство
Соединение ПВО С-300 заступило на боевое дежурство - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Соединение ПВО С-300 заступило на боевое дежурство. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область, в Смоленске работает ПВО, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.
"Уважаемые смоляне! В настоящее время в Смоленской области продолжается атака украинских БПЛА! В областном центре работает ПВО. Сохраняете спокойствие и избегайте открытых пространств", - написал глава региона.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
В Смоленской области сбили пять украинских БПЛА
18 января, 01:05
 
Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьСмоленскБезопасностьВасилий Анохин
 
 
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