https://ria.ru/20250121/ataka-1994719216.html
Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область
Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область - РИА Новости, 21.01.2025
Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область
Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область, в Смоленске работает ПВО, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T01:57:00+03:00
2025-01-21T01:57:00+03:00
2025-01-21T02:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
смоленск
безопасность
василий анохин
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область, в Смоленске работает ПВО, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале."Уважаемые смоляне! В настоящее время в Смоленской области продолжается атака украинских БПЛА! В областном центре работает ПВО. Сохраняете спокойствие и избегайте открытых пространств", - написал глава региона.
https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994319263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область
Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область, в Смоленске работает ПВО