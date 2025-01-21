https://ria.ru/20250121/armeniya-1994801904.html

Глава МИД Армении назвал Россию союзником

Глава МИД Армении назвал Россию союзником - РИА Новости, 21.01.2025

Глава МИД Армении назвал Россию союзником

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым назвал Россию союзником, добавив, что у стран... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T14:16:00+03:00

2025-01-21T14:16:00+03:00

2025-01-21T14:33:00+03:00

армения

россия

арарат мирзоян

сергей лавров

одкб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859124402_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_5feaaac095560a013b6cb195b5e89dc4.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым назвал Россию союзником, добавив, что у стран "сильные договоры". В ходе пресс-конференции Мирзояна спросили о перспективах членства Армении в ОДКБ. "Что касается членства (Армении - ред.) в ОДКБ, вы знаете, у нас с Россией весьма серьезные, сильнейшие двусторонние договоры. Мы действительно являемся союзниками", - сказал Мирзоян Он добавил также, что у Армении очень хорошие добрососедские и партнерские отношения с Ираном. "Вот теперь у Российской Федерации складывается очень хорошее партнерство с Ираном. Я думаю, что все наши страны будут иметь от этого сотрудничества свою выгоду", - сказал Мирзоян. Говоря о выводе российских пограничников с КПП на армяно-иранской границе, Мирзоян заявил, что с первого дня независимости Армении по просьбе Еревана российские пограничники были вовлечены в дело обеспечения безопасности на границе между Арменией и Ираном временно. "И по истечении времени мы поблагодарили, конечно, российскую сторону и российскую соответствующую службу за столь долгую службу на нашей границе и уже проинформировали, что этот отрезок нашей границы впредь может охраняться нашими собственными силами", - сообщил Мирзоян.

https://ria.ru/20250121/lavrov-1994803448.html

https://ria.ru/20250121/mirzoyan-1994794642.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, россия, арарат мирзоян, сергей лавров, одкб