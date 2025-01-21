Глава МИД Армении назвал Россию союзником
Глава МИД Армении назвал Россию союзником, так как у стран сильные договоры
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым назвал Россию союзником, добавив, что у стран "сильные договоры".
"Что касается членства (Армении - ред.) в ОДКБ, вы знаете, у нас с Россией весьма серьезные, сильнейшие двусторонние договоры. Мы действительно являемся союзниками", - сказал Мирзоян
Он добавил также, что у Армении очень хорошие добрососедские и партнерские отношения с Ираном.
"Вот теперь у Российской Федерации складывается очень хорошее партнерство с Ираном. Я думаю, что все наши страны будут иметь от этого сотрудничества свою выгоду", - сказал Мирзоян.
Говоря о выводе российских пограничников с КПП на армяно-иранской границе, Мирзоян заявил, что с первого дня независимости Армении по просьбе Еревана российские пограничники были вовлечены в дело обеспечения безопасности на границе между Арменией и Ираном временно.
"И по истечении времени мы поблагодарили, конечно, российскую сторону и российскую соответствующую службу за столь долгую службу на нашей границе и уже проинформировали, что этот отрезок нашей границы впредь может охраняться нашими собственными силами", - сообщил Мирзоян.