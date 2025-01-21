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Лавров назвал переговоры с главой МИД Армении крайне обстоятельными

Лавров назвал переговоры с главой МИД Армении крайне обстоятельными - РИА Новости, 21.01.2025

Лавров назвал переговоры с главой МИД Армении крайне обстоятельными

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил, что давно не проводил такие обстоятельные... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:55:00+03:00

2025-01-21T13:55:00+03:00

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мид армении

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил, что давно не проводил такие обстоятельные переговоры со своим армянским коллегой. "Мы с Араратом Самвеловичем Мирзояном давно не проводили такие обстоятельные переговоры по двусторонним делам. Виделись на полях различных мероприятий, но вот так, чтобы подробно, обстоятельно обсудить практически весь круг вопросов, которые стоят на повестки дня наших отношений, давно не удавалось", - сказал Лавров.

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Ольга Фомченкова

россия, армения, сергей лавров, арарат мирзоян, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид армении