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Лавров назвал переговоры с главой МИД Армении крайне обстоятельными - РИА Новости, 21.01.2025
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13:55 21.01.2025 (обновлено: 14:10 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/armeniya-1994796902.html
Лавров назвал переговоры с главой МИД Армении крайне обстоятельными
Лавров назвал переговоры с главой МИД Армении крайне обстоятельными - РИА Новости, 21.01.2025
Лавров назвал переговоры с главой МИД Армении крайне обстоятельными
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил, что давно не проводил такие обстоятельные... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:55:00+03:00
2025-01-21T14:10:00+03:00
россия
армения
сергей лавров
арарат мирзоян
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид армении
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил, что давно не проводил такие обстоятельные переговоры со своим армянским коллегой. "Мы с Араратом Самвеловичем Мирзояном давно не проводили такие обстоятельные переговоры по двусторонним делам. Виделись на полях различных мероприятий, но вот так, чтобы подробно, обстоятельно обсудить практически весь круг вопросов, которые стоят на повестки дня наших отношений, давно не удавалось", - сказал Лавров.
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россия, армения, сергей лавров, арарат мирзоян, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид армении
Россия, Армения, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Армении
Лавров назвал переговоры с главой МИД Армении крайне обстоятельными

Лавров: давно не проводил таких обстоятельных переговоров с главой МИД Армении

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил, что давно не проводил такие обстоятельные переговоры со своим армянским коллегой.
"Мы с Араратом Самвеловичем Мирзояном давно не проводили такие обстоятельные переговоры по двусторонним делам. Виделись на полях различных мероприятий, но вот так, чтобы подробно, обстоятельно обсудить практически весь круг вопросов, которые стоят на повестки дня наших отношений, давно не удавалось", - сказал Лавров.
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РоссияАрменияСергей ЛавровАрарат МирзоянПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД Армении
 
 
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