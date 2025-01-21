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Лавров назвал переговоры с главой МИД Армении крайне обстоятельными
Лавров назвал переговоры с главой МИД Армении крайне обстоятельными - РИА Новости, 21.01.2025
Лавров назвал переговоры с главой МИД Армении крайне обстоятельными
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил, что давно не проводил такие обстоятельные... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:55:00+03:00
2025-01-21T13:55:00+03:00
2025-01-21T14:10:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил, что давно не проводил такие обстоятельные переговоры со своим армянским коллегой. "Мы с Араратом Самвеловичем Мирзояном давно не проводили такие обстоятельные переговоры по двусторонним делам. Виделись на полях различных мероприятий, но вот так, чтобы подробно, обстоятельно обсудить практически весь круг вопросов, которые стоят на повестки дня наших отношений, давно не удавалось", - сказал Лавров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Лавров назвал переговоры с главой МИД Армении крайне обстоятельными
Лавров: давно не проводил таких обстоятельных переговоров с главой МИД Армении