Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Армении назвал важный компонент сотрудничества с Россией - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/armeniya-1994784507.html
Глава МИД Армении назвал важный компонент сотрудничества с Россией
Глава МИД Армении назвал важный компонент сотрудничества с Россией - РИА Новости, 21.01.2025
Глава МИД Армении назвал важный компонент сотрудничества с Россией
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым назвал экономику важным компонентом сотрудничества с РФ. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:02:00+03:00
2025-01-21T13:02:00+03:00
армения
москва
россия
арарат мирзоян
сергей лавров
евразийский экономический союз
политика
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994776608_0:44:3192:1840_1920x0_80_0_0_9d954ce8d3a7526e292e8b7d2474ecb4.jpg
ЕРЕВАН, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым назвал экономику важным компонентом сотрудничества с РФ. "Важным компонентом нашего сотрудничества, партнерства, безусловно, является экономика, где мы наблюдаем устойчивый положительный эффект, который благоприятно сказывается на развитии торговых отношений", - заявил Мирзоян. По его словам, его визит в российскую столицу является частью усилий, направленных на развитие сотрудничества в таких форматах, как межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, межпарламентская комиссия и другие важные площадки. "Это относится также к экономическому взаимодействию в рамках ЕАЭС, в котором Армения в декабре, я думаю, довольно успешно завершила свое председательство. В контексте решительного настроя Республики Армении на повышение экономической привлекательности региона Южного Кавказа рад подтвердить видение Армении по разблокированию всех региональных экономических и транспортных инфраструктур, реализация которых предполагается в рамках проекта "Перекресток мира", - сказал Мирзоян.
https://ria.ru/20250117/pashinyan-1994175957.html
https://ria.ru/20250121/lavrov-1994784250.html
армения
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994776608_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_af1de203448cc25ad38b3e0923788a0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, москва, россия, арарат мирзоян, сергей лавров, евразийский экономический союз, политика, экономика
Армения, Москва, Россия, Арарат Мирзоян, Сергей Лавров, Евразийский экономический союз, Политика, Экономика
Глава МИД Армении назвал важный компонент сотрудничества с Россией

Мирзоян назвал экономику важным компонентом сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым назвал экономику важным компонентом сотрудничества с РФ.
"Важным компонентом нашего сотрудничества, партнерства, безусловно, является экономика, где мы наблюдаем устойчивый положительный эффект, который благоприятно сказывается на развитии торговых отношений", - заявил Мирзоян.
Президент Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Путин и Пашинян обсудили шаги Армении в отношении Евросоюза
17 января, 12:46
По его словам, его визит в российскую столицу является частью усилий, направленных на развитие сотрудничества в таких форматах, как межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, межпарламентская комиссия и другие важные площадки.
"Это относится также к экономическому взаимодействию в рамках ЕАЭС, в котором Армения в декабре, я думаю, довольно успешно завершила свое председательство. В контексте решительного настроя Республики Армении на повышение экономической привлекательности региона Южного Кавказа рад подтвердить видение Армении по разблокированию всех региональных экономических и транспортных инфраструктур, реализация которых предполагается в рамках проекта "Перекресток мира", - сказал Мирзоян.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Лавров оценил взаимодействие России и Армении в ЕАЭС
Вчера, 13:00
 
АрменияМоскваРоссияАрарат МирзоянСергей ЛавровЕвразийский экономический союзПолитикаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала