Глава МИД Армении назвал важный компонент сотрудничества с Россией
Мирзоян назвал экономику важным компонентом сотрудничества с Россией
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве
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ЕРЕВАН, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым назвал экономику важным компонентом сотрудничества с РФ.
"Важным компонентом нашего сотрудничества, партнерства, безусловно, является экономика, где мы наблюдаем устойчивый положительный эффект, который благоприятно сказывается на развитии торговых отношений", - заявил Мирзоян.
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По его словам, его визит в российскую столицу является частью усилий, направленных на развитие сотрудничества в таких форматах, как межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, межпарламентская комиссия и другие важные площадки.
"Это относится также к экономическому взаимодействию в рамках ЕАЭС, в котором Армения в декабре, я думаю, довольно успешно завершила свое председательство. В контексте решительного настроя Республики Армении на повышение экономической привлекательности региона Южного Кавказа рад подтвердить видение Армении по разблокированию всех региональных экономических и транспортных инфраструктур, реализация которых предполагается в рамках проекта "Перекресток мира", - сказал Мирзоян.