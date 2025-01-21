https://ria.ru/20250121/armeniya-1994784507.html

Глава МИД Армении назвал важный компонент сотрудничества с Россией

Глава МИД Армении назвал важный компонент сотрудничества с Россией - РИА Новости, 21.01.2025

Глава МИД Армении назвал важный компонент сотрудничества с Россией

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым назвал экономику важным компонентом сотрудничества с РФ. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:02:00+03:00

2025-01-21T13:02:00+03:00

2025-01-21T13:02:00+03:00

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ЕРЕВАН, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым назвал экономику важным компонентом сотрудничества с РФ. "Важным компонентом нашего сотрудничества, партнерства, безусловно, является экономика, где мы наблюдаем устойчивый положительный эффект, который благоприятно сказывается на развитии торговых отношений", - заявил Мирзоян. По его словам, его визит в российскую столицу является частью усилий, направленных на развитие сотрудничества в таких форматах, как межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, межпарламентская комиссия и другие важные площадки. "Это относится также к экономическому взаимодействию в рамках ЕАЭС, в котором Армения в декабре, я думаю, довольно успешно завершила свое председательство. В контексте решительного настроя Республики Армении на повышение экономической привлекательности региона Южного Кавказа рад подтвердить видение Армении по разблокированию всех региональных экономических и транспортных инфраструктур, реализация которых предполагается в рамках проекта "Перекресток мира", - сказал Мирзоян.

https://ria.ru/20250117/pashinyan-1994175957.html

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армения, москва, россия, арарат мирзоян, сергей лавров, евразийский экономический союз, политика, экономика