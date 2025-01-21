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В Анапе зафиксировали повторные выбросы мазута - РИА Новости, 21.01.2025
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16:03 21.01.2025 (обновлено: 16:28 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/anapa-1994831805.html
В Анапе зафиксировали повторные выбросы мазута
В Анапе зафиксировали повторные выбросы мазута - РИА Новости, 21.01.2025
В Анапе зафиксировали повторные выбросы мазута
На побережье Анапы обнаружили повторные выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами, говорится в сообщении оперативного штаба Кубани. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:03:00+03:00
2025-01-21T16:28:00+03:00
происшествия
анапа
керченский пролив
россия
крушение двух танкеров в керченском проливе
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 21 янв — РИА Новости. На побережье Анапы обнаружили повторные выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами, говорится в сообщении оперативного штаба Кубани. "В ночь с 20 на 21 января на берег Анапы выбросило новые фрагменты мазута. Незначительные выбросы нефтепродуктов были зафиксированы на 23 участках пляжей. Выброшенные на берег фрагменты мазута собирают в первую очередь. Как только завершают уборку нефтепродуктов у воды, команды муниципалитетов возвращаются к деликатной очистке основной территории пляжей", — заявили в ведомстве.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".По данным Минтранса, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит на берег Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.Десятого января из трещины на корме "Волгонефти-239", остающейся на мели в районе порта Тамань, произошел новый выброс нефтепродуктов. Основную часть собрали за три дня. Вокруг корпуса судна устроили искусственную насыпь протяженностью 400 метров.
https://ria.ru/20250121/mazut-1994749172.html
анапа
керченский пролив
россия
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Откачка мазута из танкера "Волгонефть-239"
Морспасслужба приступила к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239", сообщил Минтранс.
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происшествия, анапа, керченский пролив, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край
Происшествия, Анапа, Керченский пролив, Россия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Краснодарский край
В Анапе зафиксировали повторные выбросы мазута

Оперштаб Кубани: на 23 участках пляжей Анапы нашли повторные выбросы мазута

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramШторм вынес на береговую полосу Анапы новые фрагменты мазута
Шторм вынес на береговую полосу Анапы новые фрагменты мазута - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Шторм вынес на береговую полосу Анапы новые фрагменты мазута. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 21 янв — РИА Новости. На побережье Анапы обнаружили повторные выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами, говорится в сообщении оперативного штаба Кубани.
"В ночь с 20 на 21 января на берег Анапы выбросило новые фрагменты мазута. Незначительные выбросы нефтепродуктов были зафиксированы на 23 участках пляжей. Выброшенные на берег фрагменты мазута собирают в первую очередь. Как только завершают уборку нефтепродуктов у воды, команды муниципалитетов возвращаются к деликатной очистке основной территории пляжей", — заявили в ведомстве.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".
По данным Минтранса, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит на берег Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
Десятого января из трещины на корме "Волгонефти-239", остающейся на мели в районе порта Тамань, произошел новый выброс нефтепродуктов. Основную часть собрали за три дня. Вокруг корпуса судна устроили искусственную насыпь протяженностью 400 метров.
Повторный выброс мазута на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
В Анапе запустили установку, просеивающую песок с мазутом
Вчера, 10:21
 
ПроисшествияАнапаКерченский проливРоссияКрушение двух танкеров в Керченском проливеКраснодарский край
 
 
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