https://ria.ru/20250121/anapa-1994831805.html

В Анапе зафиксировали повторные выбросы мазута

В Анапе зафиксировали повторные выбросы мазута - РИА Новости, 21.01.2025

В Анапе зафиксировали повторные выбросы мазута

На побережье Анапы обнаружили повторные выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами, говорится в сообщении оперативного штаба Кубани. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T16:03:00+03:00

2025-01-21T16:03:00+03:00

2025-01-21T16:28:00+03:00

происшествия

анапа

керченский пролив

россия

крушение двух танкеров в керченском проливе

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 21 янв — РИА Новости. На побережье Анапы обнаружили повторные выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами, говорится в сообщении оперативного штаба Кубани. "В ночь с 20 на 21 января на берег Анапы выбросило новые фрагменты мазута. Незначительные выбросы нефтепродуктов были зафиксированы на 23 участках пляжей. Выброшенные на берег фрагменты мазута собирают в первую очередь. Как только завершают уборку нефтепродуктов у воды, команды муниципалитетов возвращаются к деликатной очистке основной территории пляжей", — заявили в ведомстве.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".По данным Минтранса, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит на берег Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.Десятого января из трещины на корме "Волгонефти-239", остающейся на мели в районе порта Тамань, произошел новый выброс нефтепродуктов. Основную часть собрали за три дня. Вокруг корпуса судна устроили искусственную насыпь протяженностью 400 метров.

https://ria.ru/20250121/mazut-1994749172.html

анапа

керченский пролив

россия

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Откачка мазута из танкера "Волгонефть-239" Морспасслужба приступила к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239", сообщил Минтранс. 2025-01-21T16:03 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, анапа, керченский пролив, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край