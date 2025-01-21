В Анапе зафиксировали повторные выбросы мазута
Оперштаб Кубани: на 23 участках пляжей Анапы нашли повторные выбросы мазута
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramШторм вынес на береговую полосу Анапы новые фрагменты мазута
Шторм вынес на береговую полосу Анапы новые фрагменты мазута. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 21 янв — РИА Новости. На побережье Анапы обнаружили повторные выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами, говорится в сообщении оперативного штаба Кубани.
"В ночь с 20 на 21 января на берег Анапы выбросило новые фрагменты мазута. Незначительные выбросы нефтепродуктов были зафиксированы на 23 участках пляжей. Выброшенные на берег фрагменты мазута собирают в первую очередь. Как только завершают уборку нефтепродуктов у воды, команды муниципалитетов возвращаются к деликатной очистке основной территории пляжей", — заявили в ведомстве.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".
По данным Минтранса, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит на берег Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
Десятого января из трещины на корме "Волгонефти-239", остающейся на мели в районе порта Тамань, произошел новый выброс нефтепродуктов. Основную часть собрали за три дня. Вокруг корпуса судна устроили искусственную насыпь протяженностью 400 метров.