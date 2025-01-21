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В Германии стали записывать нежелательных граждан в агенты влияния России - РИА Новости, 21.01.2025
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16:33 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/agent-1994838281.html
В Германии стали записывать нежелательных граждан в агенты влияния России
В Германии стали записывать нежелательных граждан в агенты влияния России - РИА Новости, 21.01.2025
В Германии стали записывать нежелательных граждан в агенты влияния России
В Германии стало привычной практикой записывать политически неугодных граждан в якобы агенты российского влияния, заявил РИА Новости Маркус Байзихьт, адвокат... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:33:00+03:00
2025-01-21T16:33:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Германии стало привычной практикой записывать политически неугодных граждан в якобы агенты российского влияния, заявил РИА Новости Маркус Байзихьт, адвокат немецкого журнала Compact, который в прошлом году пыталось закрыть МВД ФРГ. Ранее немецкий портал Tagesschau (часть медиагруппы ARD) сообщил со ссылкой на данные следствия, что правоохранители в ходе расследования в отношении журнала Compact пока не смогли найти каких-либо доказательств его связей с Россией. "К сожалению, в Германии стало обычной практикой выставлять политически нежелательных граждан агентами российского влияния. Каждый политик, каждый журналист, выступающий за компромисс с Россией и выступающий против дальнейших поставок оружия украинскому режиму, немедленно клеймится как российский агент влияния", - сказал Байзихьт в ответ на письменный запрос РИА Новости. По словам адвоката, он и сам стал жертвой данной практики. "Мои адвокатские счета в различных банках были закрыты, поскольку я якобы также являлся российским агентом влияния. Предыстория такова: я был адвокатом по уголовным делам Елены Колбасниковой и Макса Шлунда", - отметил Байзихьт. Шлунд и Колбасникова были известными в Германии пророссийскими активистами, которые летом прошлого года были вынуждены уехать в РФ. Они принимали деятельное участие в организации крупных пророссийских автопробегов и акций, из-за чего регулярно попадали в поле зрения немецких медиа.
https://ria.ru/20250115/operatsiya-1993760482.html
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германия, россия, в мире
Германия, Россия, В мире
В Германии стали записывать нежелательных граждан в агенты влияния России

Адвокат Compact: в ФРГ политически неугодных людей стали записывать в агенты РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Германии стало привычной практикой записывать политически неугодных граждан в якобы агенты российского влияния, заявил РИА Новости Маркус Байзихьт, адвокат немецкого журнала Compact, который в прошлом году пыталось закрыть МВД ФРГ.
Ранее немецкий портал Tagesschau (часть медиагруппы ARD) сообщил со ссылкой на данные следствия, что правоохранители в ходе расследования в отношении журнала Compact пока не смогли найти каких-либо доказательств его связей с Россией.
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«
"К сожалению, в Германии стало обычной практикой выставлять политически нежелательных граждан агентами российского влияния. Каждый политик, каждый журналист, выступающий за компромисс с Россией и выступающий против дальнейших поставок оружия украинскому режиму, немедленно клеймится как российский агент влияния", - сказал Байзихьт в ответ на письменный запрос РИА Новости.
По словам адвоката, он и сам стал жертвой данной практики.
«
"Мои адвокатские счета в различных банках были закрыты, поскольку я якобы также являлся российским агентом влияния. Предыстория такова: я был адвокатом по уголовным делам Елены Колбасниковой и Макса Шлунда", - отметил Байзихьт.
Шлунд и Колбасникова были известными в Германии пророссийскими активистами, которые летом прошлого года были вынуждены уехать в РФ. Они принимали деятельное участие в организации крупных пророссийских автопробегов и акций, из-за чего регулярно попадали в поле зрения немецких медиа.
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