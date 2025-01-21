В Германии стали записывать нежелательных граждан в агенты влияния России
Адвокат Compact: в ФРГ политически неугодных людей стали записывать в агенты РФ
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Германии стало привычной практикой записывать политически неугодных граждан в якобы агенты российского влияния, заявил РИА Новости Маркус Байзихьт, адвокат немецкого журнала Compact, который в прошлом году пыталось закрыть МВД ФРГ.
Ранее немецкий портал Tagesschau (часть медиагруппы ARD) сообщил со ссылкой на данные следствия, что правоохранители в ходе расследования в отношении журнала Compact пока не смогли найти каких-либо доказательств его связей с Россией.
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"К сожалению, в Германии стало обычной практикой выставлять политически нежелательных граждан агентами российского влияния. Каждый политик, каждый журналист, выступающий за компромисс с Россией и выступающий против дальнейших поставок оружия украинскому режиму, немедленно клеймится как российский агент влияния", - сказал Байзихьт в ответ на письменный запрос РИА Новости.
По словам адвоката, он и сам стал жертвой данной практики.
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"Мои адвокатские счета в различных банках были закрыты, поскольку я якобы также являлся российским агентом влияния. Предыстория такова: я был адвокатом по уголовным делам Елены Колбасниковой и Макса Шлунда", - отметил Байзихьт.
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