https://ria.ru/20250121/afersit-1994786837.html

В Москве аферисты оформляли кредиты под предлогом косметологических услуг

В Москве аферисты оформляли кредиты под предлогом косметологических услуг - РИА Новости, 21.01.2025

В Москве аферисты оформляли кредиты под предлогом косметологических услуг

Аферисты под предлогом оказания косметологических услуг оформили на пациенток кредиты на сумму более 30 миллионов рублей, всего пострадали больше 40 пациенток,... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:16:00+03:00

2025-01-21T13:16:00+03:00

2025-01-21T13:16:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Аферисты под предлогом оказания косметологических услуг оформили на пациенток кредиты на сумму более 30 миллионов рублей, всего пострадали больше 40 пациенток, задержаны 10 подозреваемых, сообщила во вторник представитель МВД РФ Ирина Волк. "Аферистов в сфере косметологии и медицины выявили мои московские коллеги. Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали десять граждан, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере", - сказала Волк. Предварительно установлено, что злоумышленники создали организованную группу для хищения денег у граждан. Мошенничества совершались под предлогом оказания платных услуг в сфере косметологии и медицины. Для реализации замысла было учреждено несколько юридических фирм. Их офисы располагались в центре Москвы – на Тверской улице, Пушкинской площади и улице Петровке. Клиентов привлекали путем рекламы в интернете, а также звонками из колл-центров. Участники группы распространяли заведомо ложную информацию о возможности прохождения бесплатных пробных процедур. После первого сеанса они убеждали граждан в необходимости заключить договор на дальнейшее оказание платных услуг. Сделка предлагалась по якобы выгодному предложению и в рассрочку. В действительности на пациентов оформлялись потребительские кредиты. При этом первая якобы бесплатная процедура тоже фигурировала в договоре, а её цена порой составляла свыше 80% от общей стоимости. "Фактически косметологические и медицинские услуги, оплаченные клиентами в рамках заключенных договоров, оказаны не были. Количество потерпевших от противоправной деятельности участников организованной группы составило более 40 граждан. Материальный ущерб превысил 30 миллионов рублей", - уточнили правоохранители. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых – шесть женщин и четверых мужчин. По местам их проживания в Москве и Московской области проведены обыски, изъяты документы, имеющие доказательственное значение для следствия. Задержанным гражданам предъявлены обвинения. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). В одно производство с данным уголовным делом соединено 54 возбужденных уголовных дела по аналогичным эпизодам преступной деятельности. Трое фигурантов заключены под стражу, трое находятся под домашним арестом, в отношении еще четверых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240310/skhema-1932185626.html

https://ria.ru/20250118/moshenniki-1994351437.html

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происшествия, россия, москва, цао, ирина волк