Лукашенко рассказал, где могут построить вторую АЭС
Лукашенко: вторая БелАЭС может появиться на площадке южнее Могилева
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Белорусская АЭС. Архивное фото
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МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Вторая атомная электростанция в Белоруссии может появиться на площадке южнее Могилева, заявил во вторник белорусский президент Александр Лукашенко.
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"Или расширять будем ту, в Островце, или у нас есть другая международно признанная площадка южнее Могилева, где можно построить эту станцию. Лишней электроэнергии не бывает, мы всегда потребим", - приводит агентство Белта слова Лукашенко во время общения с трудовым коллективом Минского автомобильного завода и других предприятий холдинга.
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Он напомнил, что в Белоруссии активно строится жилье с электрическим отоплением и подогревом, развивается электротранспорт.
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"Если мы построим вторую станцию, мы полностью обеспечим людей и по транспорту, и по жилью. Поэтому на это будем ориентироваться", - подчеркнул белорусский лидер.
Белоруссия реализовывала в городе Островец Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Генеральный директор "Росатома" 3 ноября передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.
В настоящее время в Белоруссии анализируют, нужны ли республике дополнительные атомные блоки. Белоруссия в 2025 году подготовит технико-экономическое обоснование развития атомной энергетики в стране, в том числе того, нужно ли строить в республике новые атомные энергоблоки или новую АЭС.
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