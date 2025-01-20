https://ria.ru/20250120/zoopark-1994564237.html

Москвичи выбрали имя для гиененка из Московского зоопарка

Москвичи выбрали имя для гиененка из Московского зоопарка - РИА Новости, 20.01.2025

Москвичи выбрали имя для гиененка из Московского зоопарка

Детеныша краснокнижной бурой гиены из Московского зоопарка назвали Акела, сообщается на сайте мэра и правительства столицы по результатам голосования жителей. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T10:31:00+03:00

2025-01-20T10:31:00+03:00

2025-01-20T14:39:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Детеныша краснокнижной бурой гиены из Московского зоопарка назвали Акела, сообщается на сайте мэра и правительства столицы по результатам голосования жителей. "В проекте "Активный гражданин" подвели итоги голосования по выбору имени для детеныша краснокнижной бурой гиены, который родился в Московском зоопарке прошлым летом", — говорится в публикации.В голосовании участвовало более 288 тысяч человек. Большинству (31 процент) понравился варианта Акела. Гиененок обладает ярко выраженными лидерскими качествами, сотрудники зоопарка уверены, что он станет вожаком не хуже персонажа из книги "Маугли", отмечается на сайте. На втором месте оказалось имя Вжик, его выбрали 28 процентов, на третьем — Олаф, за которое проголосовали 21 процент участников. Самец бурой гиены Гермес и самка Лада поселились в Московском зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания этого вида в российских зоопарках — и первые бурые гиены за 160 лет истории столичного зоосада. Животные образовали пару, и минувшей осенью у них родился детеныш. К сожалению, Лада умерла после родов. О малыше позаботились зоологи. Сейчас Акела живет на старой территории зоопарка, возле вольеров пумы и домашних яков. Он отлично себя чувствует и регулярно выходит гулять в уличный вольер.

https://ria.ru/20241030/delfin-1980852415.html

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