https://ria.ru/20250120/zoloto-1994689965.html
Золото подешевело в ожидании инаугурации Трампа
Золото подешевело в ожидании инаугурации Трампа - РИА Новости, 20.01.2025
Золото подешевело в ожидании инаугурации Трампа
Стоимость золота перешла к снижению в понедельник вечером, за минуты до начала церемонии инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T19:31:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Стоимость золота перешла к снижению в понедельник вечером, за минуты до начала церемонии инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.10 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 22,14 доллара, или на 0,81%, до 2 726,56 доллара за тройскую унцию, днем драгоценный металл дорожал. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 0,11%, до 31,175 доллара за унцию. Инвесторы ждут инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск). Кроме того, ранее в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп планирует 20 января направить ведомствам страны меморандум о необходимости оценить торговую политику Штатов, но новые пошлины пока не вводятся. Аналитики отмечают, что новости негативно отражаются на динамике доллара.
https://ria.ru/20250120/dollar-1994636434.html
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экономика, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025, в мире
Экономика, США, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025, В мире
Золото подешевело в ожидании инаугурации Трампа
Золото подешевело перед началом церемонии инаугурации Трампа
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Стоимость золота перешла к снижению в понедельник вечером, за минуты до начала церемонии инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.10 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 22,14 доллара, или на 0,81%, до 2 726,56 доллара за тройскую унцию, днем драгоценный металл дорожал. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 0,11%, до 31,175 доллара за унцию.
Инвесторы ждут инаугурации избранного президента США Дональда Трампа
. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск).
Кроме того, ранее в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп планирует 20 января направить ведомствам страны меморандум о необходимости оценить торговую политику Штатов, но новые пошлины пока не вводятся. Аналитики отмечают, что новости негативно отражаются на динамике доллара.