https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994707903.html

На Украине высмеяли поздравление Зеленского к Трампу

На Украине высмеяли поздравление Зеленского к Трампу - РИА Новости, 21.01.2025

На Украине высмеяли поздравление Зеленского к Трампу

Владимир Зеленский в социальной сети X поздравил Дональда Трампа с инаугурацией, чем вызвал эмоциональное обсуждение в Сети. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-20T21:51:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в социальной сети X поздравил Дональда Трампа с инаугурацией, чем вызвал эмоциональное обсуждение в Сети."Если бы вы не отменили выборы, у вас бы тоже была инаугурация", — написала украинская журналистка Диана Панченко."Нет, не было бы — он бы проиграл", — ответили ей."Друг, стремись к миру как можно скорее и дай своему народу дышать и чувствовать себя в тепле зимой", — призвал другой комментатор."Ваше американское денежное дерево вот-вот вырвут из земли вместе с корнями и всем остальным. Вы уже отмыли достаточно вещей, чтобы жить в роскоши?", — спросил пользователь."Финансирование прекращается сейчас, Зеленский. Лучше заключите мир с Россией", — добавил другой."Заткнись и исчезни — с тобой покончено, никто больше не пришлет ни пенни на твое воровство", — высказался читатель."Никому нет дела, тебя даже не пригласили", — напомнил пользователь."Больше никаких денег", — резюмировали в Сети.В воскресенье Трамп-младший заявил в социальных сетях, что Зеленский трижды "умолял" пригласить его на инаугурацию нового главы США и каждый раз получал отказ. Теперь же, как отметил сын избранного президента, глава киевского режима ведет себя так, будто сам отказался от поездки.В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.Кроме того, Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса.Дональд Трамп 20 декабря официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.

https://ria.ru/20250120/peregovory-1994672494.html

https://ria.ru/20250120/pozdravlenie-1994703126.html

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