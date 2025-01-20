https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994525921.html

В Раде унизили Зеленского

В Раде унизили Зеленского - РИА Новости, 20.01.2025

В Раде унизили Зеленского

Депутат Верховной Рады София Федина призвала Владимира Зеленского знать свое место и напомнила, что на должность президента его назначил народ. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T00:55:00+03:00

2025-01-20T00:55:00+03:00

2025-01-20T15:29:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Депутат Верховной Рады София Федина призвала Владимира Зеленского знать свое место и напомнила, что на должность президента его назначил народ."Определенные моменты заставляют собаку устанавливать доминирование, тогда она качает права. И если хозяин не покажет, где место этой собаки, чтобы собака понимала, что она должна реагировать на то, что ее хозяин говорит, <...> тогда собака идет в тотальный разнос. Извините за сравнение, я все равно собак считаю лучшими созданиями в мире", — заявила нардеп в беседе с журналистом Александром Близнюком на его YouTube-канале.По ее словам, глава киевского режима должен четко осознавать роль и понимать свою работу, поскольку получил свое место благодаря украинскому народу.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине считаются парламент и спикер Верховной рады.

https://ria.ru/20250119/kiev-1994494667.html

https://ria.ru/20250119/zakharova-1994504950.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины