Рейтинг@Mail.ru
В Раде унизили Зеленского - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 20.01.2025 (обновлено: 15:29 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994525921.html
В Раде унизили Зеленского
В Раде унизили Зеленского - РИА Новости, 20.01.2025
В Раде унизили Зеленского
Депутат Верховной Рады София Федина призвала Владимира Зеленского знать свое место и напомнила, что на должность президента его назначил народ. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T00:55:00+03:00
2025-01-20T15:29:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992939291_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_a04ca3c9736efb9bdb922318df974f03.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Депутат Верховной Рады София Федина призвала Владимира Зеленского знать свое место и напомнила, что на должность президента его назначил народ."Определенные моменты заставляют собаку устанавливать доминирование, тогда она качает права. И если хозяин не покажет, где место этой собаки, чтобы собака понимала, что она должна реагировать на то, что ее хозяин говорит, &lt;...&gt; тогда собака идет в тотальный разнос. Извините за сравнение, я все равно собак считаю лучшими созданиями в мире", — заявила нардеп в беседе с журналистом Александром Близнюком на его YouTube-канале.По ее словам, глава киевского режима должен четко осознавать роль и понимать свою работу, поскольку получил свое место благодаря украинскому народу.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине считаются парламент и спикер Верховной рады.
https://ria.ru/20250119/kiev-1994494667.html
https://ria.ru/20250119/zakharova-1994504950.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992939291_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_62506e6e4ba6b409037c536a15ec7e6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
В Раде унизили Зеленского

Депутат Рады Федина заявила, что Зеленский должен четко осознавать свое место

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Депутат Верховной Рады София Федина призвала Владимира Зеленского знать свое место и напомнила, что на должность президента его назначил народ.
"Определенные моменты заставляют собаку устанавливать доминирование, тогда она качает права. И если хозяин не покажет, где место этой собаки, чтобы собака понимала, что она должна реагировать на то, что ее хозяин говорит, <...> тогда собака идет в тотальный разнос. Извините за сравнение, я все равно собак считаю лучшими созданиями в мире", — заявила нардеп в беседе с журналистом Александром Близнюком на его YouTube-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
"В общественном туалете": поступок Зеленского вызвал недоумение в Раде
Вчера, 17:25
По ее словам, глава киевского режима должен четко осознавать роль и понимать свою работу, поскольку получил свое место благодаря украинскому народу.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине считаются парламент и спикер Верховной рады.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Захарова посмеялась над Зеленским, который пропустит инаугурацию Трампа
Вчера, 19:01
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала