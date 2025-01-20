https://ria.ru/20250120/zahvatchiki-1994658045.html

Участники захвата заложников в СИЗО планировали теракты в Ингушетии

Участники захвата заложников в СИЗО планировали теракты в Ингушетии - РИА Новости, 20.01.2025

Участники захвата заложников в СИЗО планировали теракты в Ингушетии

Участники захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону летом прошлого года планировали после побега совершить ряд терактов и диверсий в Ингушетии, сообщает УФСБ... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:13:00+03:00

2025-01-20T17:13:00+03:00

2025-01-20T18:53:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв – РИА Новости. Участники захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону летом прошлого года планировали после побега совершить ряд терактов и диверсий в Ингушетии, сообщает УФСБ России по Ростовской области. В середине июня прошлого года обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело. По информации ведомства, Рамазан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев, Даниила Камнев, Адам Кодзоев, Тамерлан Гиреев, Шамиль Акиев, Магомед Сайпудинов и Магомед Магомедов являлись участниками ячейки "Исламского государства"*. Летом они решили совершить побег из СИЗО, захватить заложников и выехать в Ингушетию. "После чего, используя близкие связи одного из фигурантов, примкнуть к местным участникам незаконных вооруженных формирований. Используя полученное огнестрельное оружие и самодельные зажигательные устройства, данные лица планировали совершить на территории республики ряд диверсионно-террористических актов, направленных против конституционного строя РФ", - говорится в сообщении. В отношении Албекова, Алханова, Гандалоева, Камнева и Кодзоева возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании, участии в деятельности террористической организации. Остальные участники планировавшегося теракта были ликвидированы в СИЗО-1 при освобождении заложников.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250114/agent-1993638447.html

https://ria.ru/20250114/fsb-1993580569.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, магомед магомедов, следственный комитет россии (ск рф), исламское государство*