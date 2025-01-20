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Датскую наемницу ВСУ Йоргенсен заочно арестовали - РИА Новости, 20.01.2025
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15:31 20.01.2025 (обновлено: 15:47 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/yorgensen-1994635297.html
Датскую наемницу ВСУ Йоргенсен заочно арестовали
Датскую наемницу ВСУ Йоргенсен заочно арестовали - РИА Новости, 20.01.2025
Датскую наемницу ВСУ Йоргенсен заочно арестовали
Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен объявлена в международный розыск после участия в нападении ВСУ на Курскую область и заочно арестована Хамовническим судом... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T15:31:00+03:00
2025-01-20T15:47:00+03:00
курская область
дания
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен объявлена в международный розыск после участия в нападении ВСУ на Курскую область и заочно арестована Хамовническим судом Москвы, рассказал РИА Новости ее адвокат Игорь Дюкин."Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Аннабель Йоргенсен, будем подавать жалобу на данное решение. Она объявлена в межгосударственный розыск", - сказал собеседник агентства.В декабре СК РФ сообщал о заочном предъявлении Йоргенсен обвинения в совершении теракта и наемничестве (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 359 УК РФ). Следствие установило, что Йоргенсен совместно с иными представителями наемнических вооруженных формирований Украины в ноябре незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область для устрашения населения и дестабилизации власти, а также совершала преступления против мирных жителей региона.
https://ria.ru/20250120/naemnik-1994570458.html
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курская область, дания, вооруженные силы украины, в мире, россия
Курская область, Дания, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия
Датскую наемницу ВСУ Йоргенсен заочно арестовали

Участвовавшую в нападении на Курскую область датскую наемницу заочно арестовали

© СК РФ Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в составе ВСУ участвовавшая во вторжении в Курскую область
Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в составе ВСУ участвовавшая во вторжении в Курскую область - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© СК РФ
Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в составе ВСУ участвовавшая во вторжении в Курскую область. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен объявлена в международный розыск после участия в нападении ВСУ на Курскую область и заочно арестована Хамовническим судом Москвы, рассказал РИА Новости ее адвокат Игорь Дюкин.
"Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Аннабель Йоргенсен, будем подавать жалобу на данное решение. Она объявлена в межгосударственный розыск", - сказал собеседник агентства.
В декабре СК РФ сообщал о заочном предъявлении Йоргенсен обвинения в совершении теракта и наемничестве (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 359 УК РФ). Следствие установило, что Йоргенсен совместно с иными представителями наемнических вооруженных формирований Украины в ноябре незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область для устрашения населения и дестабилизации власти, а также совершала преступления против мирных жителей региона.
Военнослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В Курской области завершили расследование дела британского наемника
11:01
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьДанияВооруженные силы УкраиныВ миреРоссия
 
 
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