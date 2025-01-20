https://ria.ru/20250120/yorgensen-1994635297.html

Датскую наемницу ВСУ Йоргенсен заочно арестовали

Датскую наемницу ВСУ Йоргенсен заочно арестовали - РИА Новости, 20.01.2025

Датскую наемницу ВСУ Йоргенсен заочно арестовали

Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен объявлена в международный розыск после участия в нападении ВСУ на Курскую область и заочно арестована Хамовническим судом... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T15:31:00+03:00

2025-01-20T15:31:00+03:00

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курская область

дания

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен объявлена в международный розыск после участия в нападении ВСУ на Курскую область и заочно арестована Хамовническим судом Москвы, рассказал РИА Новости ее адвокат Игорь Дюкин."Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Аннабель Йоргенсен, будем подавать жалобу на данное решение. Она объявлена в межгосударственный розыск", - сказал собеседник агентства.В декабре СК РФ сообщал о заочном предъявлении Йоргенсен обвинения в совершении теракта и наемничестве (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 359 УК РФ). Следствие установило, что Йоргенсен совместно с иными представителями наемнических вооруженных формирований Украины в ноябре незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область для устрашения населения и дестабилизации власти, а также совершала преступления против мирных жителей региона.

https://ria.ru/20250120/naemnik-1994570458.html

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курская область, дания, вооруженные силы украины, в мире, россия