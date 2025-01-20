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В Черниговской области снова прогремели взрывы
В Черниговской области снова прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2025
В Черниговской области снова прогремели взрывы
Взрывы снова прогремели в Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые каналы. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T05:46:00+03:00
2025-01-20T05:46:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые каналы. "Черниговская область - взрывы", - говорится в сообщении ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 5.37 мск в Черниговской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Черниговской области снова прогремели взрывы
В Черниговской области после воздушной тревоги снова прогремели взрывы